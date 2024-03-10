快訊

近9千公斤蘇丹紅辣粉全做沙茶醬 55款賣139家廠商恐流向各大餐廳

王心凌火辣身材露了！收重磅喜訊認被人守護

沒錢還是想喝！他偷超商2瓶「石敢當」高粱酒 全被監視器拍下

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

黃姓男子日前在台北車站附近一間連鎖超商偷走2瓶「石敢當」高粱酒，店員調閱監視器畫面發現立刻報警，同步通報周邊超商注意，半小時後，另一間超商發現黃男身影通報警方，員警趕抵將他帶回派出所偵詢，依竊盜罪送辦。

中正第一分局忠孝西路派出所上月底獲報，超商店員稱，發現黃男（44歲）形跡可疑，在店內徘徊許久直接走出店外，認為怪異調閱監視器畫面，果然發現他趁隙偷走貨架上的兩瓶「石敢當」300毫升的高粱酒。

該間店員報警之餘，也通報鄰近超商說「要注意有人會偷東西」，描述該名男子的身形特徵，半小時內，果然另一間超商發現黃男的身影，再次報警告知，員警隨即至現場，將他帶回派出所偵詢。黃男坦承犯行，稱沒錢又想喝酒才會偷，警詢後被依竊盜罪嫌函送法辦。

警方指出，超商內多設有監視器，警方亦跟轄內超商保持良好聯繫管道，民眾切勿一時貪小便宜以身試法，必將依法嚴辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子日前在北車附近一間超商，偷走貨架上的兩瓶「石敢當」300毫升的高粱酒。記者翁至成／翻攝
黃姓男子日前在北車附近一間超商，偷走貨架上的兩瓶「石敢當」300毫升的高粱酒。記者翁至成／翻攝

監視器 竊盜 超商

延伸閱讀

山友夜宿「五星級山屋」 登山鞋慘剩1隻腳穿拖鞋苦撐 網怨物品常遭竊、誤取

台南轎車自撞路燈基座 4人輕重傷送醫

燈泡剛被偷 牛欄河親水公園新設公廁草坪又遭惡意輾壓

影／基隆鐵道旁風乾頭顱 又找到大腿骨、大海螺添詭異

相關新聞

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：車速快

台中市北屯區東山路二段在今早9時許，發生一起聯結車翻覆撞上轎車的意外，轎車已凹陷變形，幾乎已成廢鐵，警、消到場後，救出受...

男載妻小疑未依規定左轉…砂石車猛撞車頭全毀「衝上分隔島」 小客車遭波及

桃園市一名王姓男子今上午開著小客車，載著妻小行經大園區領航南路三段時，疑未依規定準備左轉，不慎與直行砂石車在路口發生碰撞...

竹縣湖口某成衣工廠陷火海 消防人員搶救中

新竹縣湖口鄉三元路一段一間成衣工廠和倉庫，今天中午12時許發生火警意外，由於建物為鐵皮和磚造建築，火勢迅速延燒，不久後整...

到北宜追焦聖地帥氣過彎 19歲騎士慘摔糗翻畫面曝光

新北市19歲簡姓男子昨天下午騎乘機車，行經坪林區北宜公路32.8公里著名的追焦聖地財茂彎時，機車不明原因突然失控，簡男整...

影／新北竊賊一夜奔波3縣市犯案 看到警察嚇到褲頭鬆開

新北市有2名竊賊日前在三重區偷了1輛貨車，花5個小時沿國道、省道開車130公里，先後到桃園、新竹的抓娃娃機店偷竊零錢和兌...

沒錢還是想喝！他偷超商2瓶「石敢當」高粱酒 全被監視器拍下

黃姓男子日前在台北車站附近一間連鎖超商偷走2瓶「石敢當」高粱酒，店員調閱監視器畫面發現立刻報警，同步通報周邊超商注意，半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。