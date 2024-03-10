沒錢還是想喝！他偷超商2瓶「石敢當」高粱酒 全被監視器拍下

黃姓男子日前在台北車站附近一間連鎖超商偷走2瓶「石敢當」高粱酒，店員調閱監視器畫面發現立刻報警，同步通報周邊超商注意，半小時後，另一間超商發現黃男身影通報警方，員警趕抵將他帶回派出所偵詢，依竊盜罪送辦。

中正第一分局忠孝西路派出所上月底獲報，超商店員稱，發現黃男（44歲）形跡可疑，在店內徘徊許久直接走出店外，認為怪異調閱監視器畫面，果然發現他趁隙偷走貨架上的兩瓶「石敢當」300毫升的高粱酒。

該間店員報警之餘，也通報鄰近超商說「要注意有人會偷東西」，描述該名男子的身形特徵，半小時內，果然另一間超商發現黃男的身影，再次報警告知，員警隨即至現場，將他帶回派出所偵詢。黃男坦承犯行，稱沒錢又想喝酒才會偷，警詢後被依竊盜罪嫌函送法辦。

警方指出，超商內多設有監視器，警方亦跟轄內超商保持良好聯繫管道，民眾切勿一時貪小便宜以身試法，必將依法嚴辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康