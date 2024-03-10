男載妻小疑未依規定左轉…砂石車猛撞車頭全毀「衝上分隔島」 小客車遭波及

桃園市一名王姓男子今上午開著小客車，載著妻小行經大園區領航南路三段時，疑未依規定準備左轉，不慎與直行砂石車在路口發生碰撞，砂石車撞擊後衝到分隔島上，另波及一輛小客車，所幸整起車禍僅王男膝蓋擦挫傷。

警方說明，今上午10點獲報在大園區領航北路與春德路口發生車禍，立即派員前往處理；經了解，一名35歲王姓男子開著小客車，從領航北路往青昇路方向左轉春德路，疑似未依號誌燈左轉，導致行駛在領航北路對向、由24歲黃姓男子駕駛的砂石車閃避不及發生事故，整輛砂石車衝上分隔島，橫跨在車道。

另外車禍波及行駛在領航北路快車道、由34歲蕭姓女子駕駛的小客車，2輛小客車分別車頭、車尾被撞毀；所幸車禍僅王男膝蓋輕微擦傷，三方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲，民眾於路口左、右轉時，務必依交通號誌、標誌及標線行駛，並確實擺頭看清前後左右來車，確保行車安全。