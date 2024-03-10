山友夜宿「五星級山屋」 登山鞋慘剩1隻腳穿拖鞋苦撐 網怨物品常遭竊、誤取

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，但有山友反映夜宿天池山莊時，登山鞋的左腳不翼而飛，上網協尋盼找回，其他山友則抱怨物品常遭竊或誤取。林業署南投分署表示，高山難以充足供電未設監視器，但偷盜屬違法，必要時將報警。

「能高越嶺國家步道西段」在國內登山界頗負盛名，其路線上「天池山莊」有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，該山莊更設有衣物乾燥室，每逢下雨潮濕，乾燥室就會開啟煤油爐，協助山友烘乾淋濕衣物。

近期有山友反映，3月初入住2晚天池山莊，第2天攻頂時鞋子被雨淋濕，返回山莊後將登山鞋放進衣物乾燥室烘乾，未料，隔天凌晨起床整裝，要穿鞋時發現左腳竟不翼而飛，且遍尋不著，最好只好右腳穿登山鞋、左腳穿拖鞋克難下山。

由於，該山友失竊的登山鞋是第一次穿，令他相當捨不得，下山後在臉書社團「天池山莊大小事」貼文協尋，希望誤拿或撿到的山友能聯繫歸還；有山友質疑可能遭竊，也有人說之前是整雙鞋被偷，或抱怨常有物品失竊或誤取，建議設監視器。

對此，林業保育署南投分署表示，登山客入住前天池山莊，山莊管理員都會說明各項設施使用規則，其中衣物乾燥室為自由使用空間，會特別告知山友基於登山倫理，物品要擺放整齊並自行保管，若個人物品若遺留在山莊也會公告協助寄回。

針對天池山莊內誤取或偷盜等行為恐涉及違法，必要時將移請警方偵辦；而高山供電不比平地，像天池山莊是以太陽能供電，主要提供照明等民生用電，由於無法24小時充足供電，並未設置監視設備，後續仍會請管理人員加強宣導及管理。