快訊

近9千公斤蘇丹紅辣粉全做沙茶醬 55款賣139家廠商恐流向各大餐廳

王心凌火辣身材露了！收重磅喜訊認被人守護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山友夜宿「五星級山屋」 登山鞋慘剩1隻腳穿拖鞋苦撐 網怨物品常遭竊、誤取

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，但有山友反映夜宿天池山莊時，登山鞋的左腳不翼而飛，上網協尋盼找回，其他山友則抱怨物品常遭竊或誤取。林業署南投分署表示，高山難以充足供電未設監視器，但偷盜屬違法，必要時將報警。

「能高越嶺國家步道西段」在國內登山界頗負盛名，其路線上「天池山莊」有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，該山莊更設有衣物乾燥室，每逢下雨潮濕，乾燥室就會開啟煤油爐，協助山友烘乾淋濕衣物。

近期有山友反映，3月初入住2晚天池山莊，第2天攻頂時鞋子被雨淋濕，返回山莊後將登山鞋放進衣物乾燥室烘乾，未料，隔天凌晨起床整裝，要穿鞋時發現左腳竟不翼而飛，且遍尋不著，最好只好右腳穿登山鞋、左腳穿拖鞋克難下山。

由於，該山友失竊的登山鞋是第一次穿，令他相當捨不得，下山後在臉書社團「天池山莊大小事」貼文協尋，希望誤拿或撿到的山友能聯繫歸還；有山友質疑可能遭竊，也有人說之前是整雙鞋被偷，或抱怨常有物品失竊或誤取，建議設監視器。

對此，林業保育署南投分署表示，登山客入住前天池山莊，山莊管理員都會說明各項設施使用規則，其中衣物乾燥室為自由使用空間，會特別告知山友基於登山倫理，物品要擺放整齊並自行保管，若個人物品若遺留在山莊也會公告協助寄回。

針對天池山莊內誤取或偷盜等行為恐涉及違法，必要時將移請警方偵辦；而高山供電不比平地，像天池山莊是以太陽能供電，主要提供照明等民生用電，由於無法24小時充足供電，並未設置監視設備，後續仍會請管理人員加強宣導及管理。

有山友反映夜宿天池山莊將登山鞋放在乾燥室，左腳卻不翼而飛，只好右腳穿登山鞋、左腳穿拖鞋下山。圖／擷取自臉書「天池山莊大小事」
有山友反映夜宿天池山莊將登山鞋放在乾燥室，左腳卻不翼而飛，只好右腳穿登山鞋、左腳穿拖鞋下山。圖／擷取自臉書「天池山莊大小事」
南投仁愛能高越嶺道天池山莊提供衣物乾燥室，供山友烘乾受雨潮濕的登山裝備。圖／林業保育署南投分署提供
南投仁愛能高越嶺道天池山莊提供衣物乾燥室，供山友烘乾受雨潮濕的登山裝備。圖／林業保育署南投分署提供

南投 山友 監視器

延伸閱讀

不是新車過火！南投「重量級」迎親車隊超霸氣

南投廢棄物運至彰化高鐵站區傾倒 警追查為故來此原因傻眼

男子網路揪團爬中島田山 疑拍照不慎墜入200公尺深谷亡

南投路邊停車收費生意不好做？草屯3度流標 埔里得看下周

相關新聞

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：車速快

台中市北屯區東山路二段在今早9時許，發生一起聯結車翻覆撞上轎車的意外，轎車已凹陷變形，幾乎已成廢鐵，警、消到場後，救出受...

竹縣湖口某成衣工廠陷火海 消防人員搶救中

新竹縣湖口鄉三元路一段一間成衣工廠和倉庫，今天中午12時許發生火警意外，由於建物為鐵皮和磚造建築，火勢迅速延燒，不久後整...

到北宜追焦聖地帥氣過彎 19歲騎士慘摔糗翻畫面曝光

新北市19歲簡姓男子昨天下午騎乘機車，行經坪林區北宜公路32.8公里著名的追焦聖地財茂彎時，機車不明原因突然失控，簡男整...

影／新北竊賊一夜奔波3縣市犯案 看到警察嚇到褲頭鬆開

新北市有2名竊賊日前在三重區偷了1輛貨車，花5個小時沿國道、省道開車130公里，先後到桃園、新竹的抓娃娃機店偷竊零錢和兌...

台中輕熟女東區墜橋掉落橋下6公尺處…老公看到癱軟在地

台中市消防局在今天下午2時許獲報，有人墜落東區十甲路長福橋，中山、東英消防分隊據報到場，一名年約37歲的女子墜落橋下約6...

桃園男載妻小路口左轉 砂石車閃避不及猛撞…車頭全毀

桃園市一名王姓男子今上午開著小客車，載著妻小行經大園區領航南路三段時，疑未依規定準備左轉，不慎與直行砂石車在路口發生碰撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。