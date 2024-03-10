到北宜追焦聖地帥氣過彎 19歲騎士慘摔糗翻畫面曝光

新北市19歲簡姓男子昨天下午騎乘機車，行經坪林區北宜公路32.8公里著名的追焦聖地財茂彎時，機車不明原因突然失控，簡男整個人慘摔倒地後連人帶車滑行撞上路旁護欄，連鐵製護欄都被撞斷，摔車全程被在場拍攝的追焦手全程直擊。警方及救護人員趕抵發現簡男僅輕微擦挫傷並無大礙，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，坪林區北宜公路32.8公里處的財茂彎，平時就有許多追焦攝手持專業相機捕捉車輛過彎瞬間。但卻也有許多汽機車駕駛為了耍帥危險駕駛，導致多起摔車、車禍事件。昨天下午3時許19歲簡姓男子騎車至北宜公路坪林往新店方向，行經時32.8公里處財茂彎欲過彎時，疑因壓車角度過大車輛失控摔車，簡男當場慘摔倒地，機車則滑行撞上路旁護欄後多處毀損，所幸簡男僅手腳及膝蓋擦傷並無大礙不須就醫。