情侶騎車到一半起口角...她用左勾拳重擊安全帽 下車互毆路人看傻
張姓男子和陳姓女子是情侶，昨天騎車雙載時，因機車所有權問題起口角，竟在大馬路上動手互毆，2人爭執期間不慎觸碰騎樓大樓外的保全系統警報器。轄區警方獲報趕抵，2人還在氣頭上，員警分別帶離詢問，2人沒有明顯傷勢，但表示會去醫院驗傷後提告，警方告知雙方權利，依規定通報家庭暴力防治中心建案處理。
警方昨天晚上6點多獲報，中正區汀州路一段需要警方協助，派員趕抵發現張男（66歲）和陳女（61歲）在爭吵，疑因此觸碰保全警鈴系統，才讓保全系統電話自動撥打語音給110。
員警詢問了解，雙方是同居情侶關係，因機車所有權問題在大馬路上起口角，張男認為車在是他買的，卻登記在女朋友名下，陳女則認為分這麼細做什麼。
好巧不巧，爭執畫面都被前方機車行車記錄器拍下，只見2人原本是騎機車雙載，期間發生爭吵，不斷有肢體衝突，後座的陳女突然一記左勾拳，重擊張男的頭部安全帽，事後越吵越烈，直接在大馬路上互毆。
2人向警方表示，會各自去醫院驗傷，後續至就近派出所提告傷害，由於雙方是情侶關係，警方依規定通報家庭暴力防治中心建案處理，也呼籲民眾，若遇有糾紛情事，應以理性溝通為優先，切莫因一時情緒動手。
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