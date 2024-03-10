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影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：下坡車速快

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：車速快

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區東山路二段在今早9時許，發生一起聯結車翻覆撞上轎車的意外，轎車已凹陷變形，幾乎已成廢鐵，警、消到場後，救出受困3人，其中轎車車內一對母子傷勢嚴重，其中廖姓女子傷勢嚴重，送醫時已無生命跡象，廖女兒子則是意識不清、有嚴重創傷，都尚未脫險，一名目擊的大學生說，「聯結車看起來車速快」。

經查，蘇姓男子（59歲）在今天上午9時許，駕駛聯結車載運肥料行經北屯區東山路二段時，疑轉彎時不慎向右側翻，當時廖姓女子（43歲）駕駛轎車載吳姓兒子（19歲）行駛載外側車道，廖女轎車被蘇車撞擊，幾乎壓成廢鐵，廖姓母子受困車內，被消防員救出時，廖女已無生命跡象，吳男則是意識不清、有嚴重創傷，都仍在醫院搶救

一名勤益科大的男大生騎車行經該處，男大生向媒體說，當時有雨，天色略暗，聯結車下坡時速度較快，案發地點又是彎道，導致該輛聯結車的貨斗往右側翻，起初還不知道有車輛被壓到，後來停車時才發現。

男大生也說，此處彎道較彎，若在這處加速過彎，容易因重心不穩而翻車，當時目擊該輛聯結車的在過彎時「速度快」，才因重心不穩翻車。

台中市消防局在今天上午9時許獲報，東山路二段有一起聯結車翻覆的交通事故，消防局派遣東山分隊等3個單位，出動消防車6輛、警備車1輛、救護車3輛、消防人員22名，由分隊長張啟原帶隊前往搶救，現場救出3人，其中2人狀況嚴重。

第五警分局表示，聯結車駕駛無生命危險，不過轎車的女駕駛、乘客則有生命危險，目前尚未對涉案人酒測，將後續調閱監視器，釐清相關案發經過。

台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今早發生一起聯結車翻覆，撞擊一旁行駛的轎車，當時一名大學生行經該處，目擊案發經過。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今早發生一起聯結車翻覆，撞擊一旁行駛的轎車，當時一名大學生行經該處，目擊案發經過。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝

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