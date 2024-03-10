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全國第一座！竹市119地下備援中心啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

119是民眾急難需求時唯一會想到的求援電話，為確保極端狀況下119線路正常運作與維持受理有效性，新竹市府撥用災害準備金1700萬元，率全國之先完成建置119異地暨地下備援中心，該中心採一比一備援模式，可獨立運作，當主中心或中華電信機房因故受損時，可立即切換至地下備援中心，維持竹市119受理救災救護量能。

消防局長李世恭指出，119報案專線為24小時全年無休緊急救援專線，是消防局的大腦，負責即時掌握災情、派遣人車緊急搶救災害，並經由彙整分析而擬定迅速正確之應變對策，保護市民生命財產安全。為確保119勤務正常運作，消防局每年均委請廠商定期維護，感謝市府讓119備援中心正式啟用，使消防局能確保各項資通訊設備均有備援方案。

消防局說明，目前全國消防局119系統大多集中於主中心，一旦主中心系統因天災或極端災害損毀導致服務中斷，或中華電信機房線路異常，都將嚴重影響市民撥打119專線求救，甚至影響生命財產安全，為改善風險將過於集中的問題，特建置119地下備援中心，成為市民安全最堅強後盾。

消防局呼籲，119專線電話為緊急求救使用，市民朋友應珍惜消防資源勿濫用119專線，如為一般市政諮詢需求，可多利用1999市民服務專線，同樣24小時有專人服務，以確保真正需要救援的人能得到及時幫助。

市長高虹安說明，119是民眾急難需求時唯一會想到的求援電話，維持線路的暢通非常重要，尤其近年來境外敵對勢力威脅、國際戰爭加上大地震不斷，都可能造成重要救災資料損毀及報案系統癱瘓。

高虹安說，她具科技背景，很清楚資料保存與即時啟用備援的重要性，尤其是地下備援中心可以在極端狀況下，無縫切換、獨立運作，報案線路、主中心線路分別為不同的中華電信機房，一旦當主中心或中華電信機房無法運作時，也不互相影響。

高虹安關心119地下備援中心機房設備情形。圖／新竹市府提供
高虹安關心119地下備援中心機房設備情形。圖／新竹市府提供
高虹安測試119地下備援中心報案功能，無縫切換運作完善。圖／新竹市府提供
高虹安測試119地下備援中心報案功能，無縫切換運作完善。圖／新竹市府提供
竹市消防局執勤員測試備援中心所有線路、無線電功能皆運作正常，與主中心無異。圖／新竹市府提供
竹市消防局執勤員測試備援中心所有線路、無線電功能皆運作正常，與主中心無異。圖／新竹市府提供

財產 高虹安

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