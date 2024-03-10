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影／台中民眾昨燒草、焚金紙釀災 消防局各開罰3000元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局因應近日公墓、雜草火警頻傳，展開「清明專案」，針對掃墓民眾不慎引燃火警，將依消防法開罰，昨天一共有烏日第六公墓、南屯永春路的火警，被消防局認定是違規，已針對涉案民眾，祭出3000元的罰單。

台中市消防局表示，清明期間公墓雜草火警頻傳，台中市消防局已啟動清明專案，積極防治山林田野火災發生，除要求各大隊、分隊加強宣導及公墓駐點、巡邏外，更投入無人機進行科技執法、隨時監控。

經查，消防局昨天已祭出2張舉發罰單，分別是烏日區第六公墓火警，另一件是南屯區永春路雜草火警，其中七旬老翁是在南屯區永春路旁燃燒雜草，50歲方姓婦人則是在烏日第六公墓燃燒紙錢，不慎點燃雜草釀災，都依法告發。

消防局提醒，民眾前往掃墓祭祖焚燒冥紙、點燃線香等用火行為，一旦不小心，在風勢助長下容易引起雜草火警，傷及掃墓民眾，造成空氣嚴重污染，甚至波及鄰近民宅，山林田野引火焚燒致發生火災行為者，除依消防法、空污法開罰外，也可能觸犯刑法公共危險罪，最高可處7年以下有期徒刑，不得不慎行，多加注意。

消防局指出，為提昇無人機救災效能，持續擴大培訓同仁取得無人機專業證照，截至目前已有71名消防員取得飛手證照，目前配備的空拍無人機共有16台，其中8台具備廣播功能，消防局將派遣無人機到各主要墓地進行空拍巡邏警戒，隨時監控並取締引火焚燒雜草等違法行為，強化執法決心。

台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，消防局用空拍機到場蒐證，依法告發違規民眾。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，消防局用空拍機到場蒐證，依法告發違規民眾。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，出動空拍機到場協勤，掌控狀況。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，出動空拍機到場協勤，掌控狀況。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，啟動清明專案。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，啟動清明專案。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，啟動清明專案。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，啟動清明專案。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，啟動清明專案。圖／台中市消防局提供
台中市消防局因應清明節前夕公墓、雜草火警頻傳，啟動清明專案。圖／台中市消防局提供

公墓 台中市

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