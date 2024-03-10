台南轎車自撞路燈基座 4人輕重傷送醫
台南市東區高速一街路段，今天凌晨零點多發生一輛轎車不明原因自撞路旁路燈基座桿，衝擊力量大造成安全氣囊爆開，24歲李姓男駕駛一度意識不清送醫急救後恢復意識，其他2名男乘客和1名女乘客輕傷送醫。李酒測值為零，至於車禍發生真正原因警方仍在調查釐清中。
據了解，這起自撞車禍發生於3月10日凌晨零點4分，24歲李姓男子駕駛黑色轎車附載乘客3名，沿高速一街由南往北直行至事故地點時，不慎碰撞路旁路燈基座桿而肇事。李持照正常，經檢測無飲酒情事。
3名乘客分別為21歲黃男、23歲陳男、18歲曾女，分別受背部、腳部及骨盆部受輕傷，分別送成大及奇美醫院救治後沒有大礙。
警方說，事故地點無路口監視器及行車記錄器，車禍真正原因將調閱其他路口監視器影像後進一步查明。
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