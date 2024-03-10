住哪間醫院？恐怖男闖住宅逼問嗆前女友女兒「搞死妳」
新竹朱姓男子不滿陳姓前女友在分手後刻意疏遠，去年4月兩人發生爭執，陳因情緒激動吞下大量安眠藥送醫，不料，事後朱竟闖入陳女女兒閨房，抓住對方衣領逼問關的行蹤，在哪一間醫院，還狠嗆「絕對…，不會讓妳出現在世界上」等語，新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪判朱5月徒刑。
判決書指出，朱男去年4月到陳女住處，兩人因細故發生爭執，隔日陳因情緒激動吞下大量安眠藥，經救護車送往醫院救治，朱則自行離去。
為得知陳女送醫細節，朱男在陳女送醫後隔日，竟擅自闖入陳女女兒的房間，拉住還在睡夢中陳女女兒的衣領，作勢揮打，逼問其母送往何處醫院，並出惡言嗆「我絕對不會讓妳好過，我絕對會搞死妳，不會讓妳出現在世界上」、「如不告訴我妳母親在何醫院，就要到妳跟弟弟的學校鬧，讓你們不能做人」。之後，朱男得知陳女已經出院返家，便再次闖入陳女住處，陳女不堪其擾也十分恐懼，向警方報案。
法官認，朱男是心智健全的成年人，遇到問題本應循合法途徑和平溝通處理，卻未經同意擅自闖入陳女與女兒住處，影響他人居住安寧，更接續對陳女女兒出言恐嚇，導致對方心生畏懼，嚴重干擾母女2人正常生活，考量朱坦承犯行，不過未與對方和解賠償損害，審酌依恐嚇危害安全罪判刑5月，易科罰金15萬元。
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