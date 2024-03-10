觀察站／人頭公司帳戶 才是打詐大漏洞

詐騙氾濫問題成為民怨之首，為有效打擊人頭帳戶，洗錢防制法子法三月一日正式上路，但目前司法實務在打詐面臨的困境，並非只有個人人頭帳戶，人頭公司金融帳戶才是大麻煩，現今許多詐團早已不用自然人的人頭帳戶，而是不斷設立公司並開設公司帳戶，用人頭公司帳戶洗錢，但目前尚無聽聞有公司帳戶被開告誡書或裁罰，成為打詐最大漏洞。

近年詐團取得個人帳戶不易，現今多以成立人頭空殼公司，作為洗錢掩護工具，我國公司設立非常簡單，公司法規定的公司資本充實原則早已名存實亡，主管機關只管公司登記的容易性，對公司資本是否真存於帳戶，則完全無管制，詐團與洗錢大戶看準這點，找人頭開設公司及公司金融帳戶，肆無忌憚地洗錢，檢察官多次向經濟部喊話，但始終不見具體作為，最近新北檢偵辦蘇丹紅食安案，發現同一地址登記很多公司，也存在相同問題。

洗防制子法告誡新制中，對違法提供人頭帳戶者經告誡當日起，可管控其五年金融活動，但這招對公司金融帳戶根本沒效，因為公司若涉洗錢被抓，只要換個統編，重新申請登記即可，沒有任何限制，以致詐騙洗錢案不斷，造成查緝費時耗力。

ＮＣＣ、金管會和數位部去年遭檢察官點名是打詐三大戰犯，高檢署去年底舉行詐欺情勢分析記者會，表示打詐綱領一．五版實施以來，已進行九波電信詐欺專案，警示帳戶數成長數由最高峰的百分之六十，降至去年第三季的百分之三十四，未來人頭帳戶案件會更少。

而事實上件數會減少，是因為高檢署下令司法警察機關，要將同一被告在該轄區涉及的通報案件，統統併為一案移送，如此改變移送方式，詐欺件數自然會降低，事實上只是在玩數字遊戲，詐欺案並沒有減少。