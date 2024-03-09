聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆鐵道旁風乾頭顱 又找到大腿骨、大海螺添詭異

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆三坑車站至文安里平交道間一處鐵道旁，今晚近6時發現一顆疑似人體頭顱，警方採證調查後，又在距離1公尺外草叢找到疑似人體大腿骨，還有一個大海螺，都已風乾多時，已採證調查，警方調附近監視器、火車行車記錄器追查誰丟的，明天報請檢方相驗調查釐清。

今晚5時50分，鐵路警察局台北分局七堵派出所接獲通報，台鐵基隆站起1K+066處，即三坑車站至文安里平交道間，疑有人體頭蓋骨留置於軌道線路旁。

警方通報鑑識人員到場，近9時完成採證，應為人體頭顱無誤，頭顱所在位置旁1公尺草叢，另又發現30公分長疑似大腿骨，都已風乾，骸骨等都運送至基隆殯儀館明天相驗。

警方已調台鐵、車站、附近道路監視器釐清，懷疑死亡已有很長時間，性別及年齡多大，都還無法判定。

警方說，來源不明，十分可疑，將查有無可疑人士丟棄，或者是從鐵路附近山坡、社區民宅丟下，目前也不排除是從火車上丟下。但也有警察認為，不排除近日有人開始掃墓後亂丟的，但附近沒有墓區，離公墓很遠，仍有疑點。

警方在頭顱所在位置旁約1公尺草叢堆中，又發現長約30公分的疑似大腿骨，跟頭蓋骨一樣已明顯風乾沒有腐肉，目前骸骨已交由殯葬人員運送至基隆殯儀館存置，等明天依規定程序報驗。

鐵路警察局台北分局七堵派出所所長廖俊德說，骸骨來源還待釐清，台鐵各級上下行列車運行無受影響，全案近日將報請基隆地檢署相驗，另調閱周邊監視器及列車行車記錄器以釐清案情。

基隆鐵道旁風乾頭顱，又找到大腿骨、大海螺添詭異。記者游明煌／攝影
基隆鐵道旁風乾頭顱，又找到大腿骨、大海螺添詭異。記者游明煌／攝影

基隆 監視器 警察

延伸閱讀

獨／基隆三坑車站鐵道疑出現人體頭蓋骨 警方調監視器追查中

用盡最後力氣將車停路邊！基隆公車駕駛昏迷前拯救全車 裝葉克膜10天甦醒了

用盡力氣將車停靠路邊！基隆公車駕駛昏迷前守護乘客 醫生搶救終於甦醒

基隆大樓消防箱竟藏長槍 槍砲通緝犯連夜出逃被警逮回

相關新聞

獨／基隆三坑車站鐵道疑出現人體頭蓋骨 警方調監視器追查中

基隆三坑車站至文安里平交道間鐵道，今晚近6時發現疑似人體頭蓋骨，台鐵警方採證調查，來源十分可疑，警方已調附近監視器，將...

用盡最後力氣將車停路邊！基隆公車駕駛昏迷前拯救全車 裝葉克膜10天甦醒了

基隆市上月29日一輛R86市公車駕駛陳宇傑，開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡最後能控制的力氣，將車...

光復橋車禍！重機騎士疑不慎撞分隔島 噴飛至對向車道遭公車輾斃

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道向封閉。

疑故意追撞丟丟妹！台中3煞被依殺人未遂移送 警建請檢方聲押

直播主丟丟妹（本名李明珊）昨天和簡姓男友開車經台中北區，遭後方楊姓男子開車故意追撞，簡一開車門查看就遭楊等3人狂噴辣椒水...

影／基隆鐵道旁風乾頭顱 又找到大腿骨、大海螺添詭異

基隆三坑車站至文安里平交道間一處鐵道旁，今晚近6時發現一顆疑似人體頭顱，警方採證調查後，又在距離1公尺外草叢找到疑似人體...

丟丟妹和男友遭追撞...台中2惡煞有串證之虞 檢方夜間聲押

直播主丟丟妹（本名李明珊）昨和簡姓男友開車經台中北區遭楊姓男子等3人開車故意追撞，還下車朝簡男狂噴辣椒水、揮球棒痛毆，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。