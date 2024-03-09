影／基隆鐵道旁風乾頭顱 又找到大腿骨、大海螺添詭異

基隆三坑車站至文安里平交道間一處鐵道旁，今晚近6時發現一顆疑似人體頭顱，警方採證調查後，又在距離1公尺外草叢找到疑似人體大腿骨，還有一個大海螺，都已風乾多時，已採證調查，警方調附近監視器、火車行車記錄器追查誰丟的，明天報請檢方相驗調查釐清。

今晚5時50分，鐵路警察局台北分局七堵派出所接獲通報，台鐵基隆站起1K+066處，即三坑車站至文安里平交道間，疑有人體頭蓋骨留置於軌道線路旁。

警方通報鑑識人員到場，近9時完成採證，應為人體頭顱無誤，頭顱所在位置旁1公尺草叢，另又發現30公分長疑似大腿骨，都已風乾，骸骨等都運送至基隆殯儀館明天相驗。

警方已調台鐵、車站、附近道路監視器釐清，懷疑死亡已有很長時間，性別及年齡多大，都還無法判定。

警方說，來源不明，十分可疑，將查有無可疑人士丟棄，或者是從鐵路附近山坡、社區民宅丟下，目前也不排除是從火車上丟下。但也有警察認為，不排除近日有人開始掃墓後亂丟的，但附近沒有墓區，離公墓很遠，仍有疑點。

警方在頭顱所在位置旁約1公尺草叢堆中，又發現長約30公分的疑似大腿骨，跟頭蓋骨一樣已明顯風乾沒有腐肉，目前骸骨已交由殯葬人員運送至基隆殯儀館存置，等明天依規定程序報驗。