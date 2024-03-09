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基隆三坑車站鐵道旁疑出現人體頭蓋骨 警方調監視器追查中

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獨／基隆三坑車站鐵道疑出現人體頭蓋骨 警方調監視器追查中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆三坑車站鐵道發現疑似人體頭蓋骨，來源可疑查死因。記者游明煌／攝影
基隆三坑車站鐵道發現疑似人體頭蓋骨，來源可疑查死因。記者游明煌／攝影

基隆三坑車站至文安里平交道間鐵道，今晚近6時發現疑似人體頭蓋骨，台鐵警方採證調查，來源十分可疑，警方已調附近監視器，將報請檢方相驗調查，釐清有無他殺，或是其他因素，追查到底來自何處，是從附近丟至現場，還是從火車丟下？都有待檢警釐清，研判死亡已有很長時間。

今晚5時50分，鐵路警察局台北分局七堵派出所接獲通報，台鐵基隆站起1K+066處，即三坑車站至文安里平交道間，疑有人體頭蓋骨留置於軌道線路旁。

警方獲報後到場了解、拍照回傳，發現很像人體頭蓋骨，立即通報鑑識人員到場，到近9時仍在採證，發現應為人體頭蓋骨無誤，已連夜調台鐵、車站、附附道路監視器釐清，但懷疑死亡已有很長時間，男性、女性及年齡多大，都還無法判定。

警方說，來源不明，十分可疑，將查有無可疑人士丟棄，或者是從鐵路附近山坡、社區民宅丟下，目前也不排除是從火車上丟下，到底怎麼來的，將報請檢方相驗調查釐清。

台鐵各級上下行列車運行無受影響，全案近日將報請基隆地方檢察署檢察官相驗，另調閱周邊監視器及列車行車紀錄器以釐清案情。

基隆三坑車站鐵道發現疑似人體頭蓋骨，來源可疑查死因。記者游明煌／攝影
基隆三坑車站鐵道發現疑似人體頭蓋骨，來源可疑查死因。記者游明煌／攝影

台鐵 基隆 監視器

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