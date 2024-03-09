影／4旬女駕駛猛撞對向「當場彈起」！全靠機車當支撐 釀3人受傷送醫

驚悚！前天早上9點多，台中市44歲洪女開白色小客車行經大雅區上山路，疑未注意對向來車，竟直接撞上對向28歲張男黑色轎車，巨大撞擊小客車當場彈起，再波及後方直行39歲楊姓騎士，造成3人受傷送醫。小客車車底就卡在機車龍頭上，車底懸空，行經用路人議論紛紛。

前天早上9點15分，正值大雅區上班尖峰時段，44歲洪女駕駛小客車沿大雅區上山路往中科方向行駛，疑未注意前方來車，直接與對向28歲張男黑色轎車發生碰撞。

由於撞擊猛烈，白色小客車當場騰空向後轉，後方直行的39歲楊姓騎士遭到波及，再與洪女車輛發生碰撞，導致洪女車輛左前車身受損，張男轎車左前車頭受損，楊男機車前車頭受損。

機車龍頭就卡在白色小客車車底，造成小客車左側前、後輪輪胎懸空，機車也未倒下，形成奇觀。據悉，洪女供稱一時未注意車前狀況，自己也飽受驚嚇。

大雅警分局表示，三方駕駛經檢測均無酒精反應，洪女胸、腳擦挫傷，張男手腳擦傷，楊男胸部挫傷，經送清泉醫院後，所幸均無大礙，進一步車禍肇事原因有待釐清。

警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。