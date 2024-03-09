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用盡力氣將車停靠路邊！基隆公車駕駛昏迷前守護乘客 醫生搶救終於甦醒
基隆市公車處陳姓駕駛在2月底開車時身體不適，昏迷前努力將車輛停靠在安全地方，無乘客受傷。經醫生搶救，日前終於甦醒。
基隆市公車處R86路線陳姓駕駛2月29日駕車行經七堵區時身體不適，將公車停靠大華橋後昏倒，無乘客受傷。消防獲報將陳姓駕駛送醫。經醫生搶救，日前終於甦醒。基隆市長謝國樑得知好消息後，今天上午前往醫院探視。
謝國樑在臉書（Facebook）說，陳姓駕駛當天頂著身體不適，撐住直到將車子停到路邊後人才倒下，英勇的救了一整車的乘客。陳姓駕駛能夠醒來，這真的是醫療的奇蹟，非常不容易，也相信陳姓駕駛一定會必有後福。
謝國樑說，他要再次真誠感謝陳姓駕駛捨身並堅守崗位的行為，實質幫助到很多當時公車上的市民，以及他們的生命安全。
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