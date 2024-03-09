驚悚！蘆洲女沒戴安全帽又逆向超車 遭貨車撞飛送醫命危

黃姓女子日前沒戴安全帽騎機車外出，途中騎經新北市蘆洲區永安南路一段逆向超車，當場與對向貨車對撞，黃女拋飛落地沒有生命徵象。警、消獲報到場，檢視黃女身體多處骨折，緊急處置患部送醫急救，目前昏迷指數6，留院觀察治療，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，黃姓女子（31歲）上個月29日下午1時許，沒戴安全帽騎機車外出，途中騎經新北市蘆洲區永安南路一段，疑因趕赴友人聚會逆向超車，當場與對向車道張男（62歲）所駕駛小貨車發生衝撞。

兩車對撞力道之大，機車撞毀零件四散一地，貨車車頭凹陷毀損，黃女當場拋飛重摔落地，當場沒了生命徵象。新北市警、消獲報人車趕抵，檢視黃女身體多處骨折，一度沒有呼吸心跳，緊急施予CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊、抽吸式護木固定患部，旋即送醫急救，目前黃女昏迷指數6，持續留院治療。