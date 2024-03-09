快訊

法國羽賽／4個賽末點遭球后安洗瑩化解 戴資穎讓出決賽門票

明短暫回溫！下周這天起冷空氣報到、全台有雨 又濕又冷持續到這日

重機騎士捲公車輪下當場喪命 連結雙北光復橋內側車道雙向封閉

驚悚！蘆洲女沒戴安全帽又逆向超車 遭貨車撞飛送醫命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓女子日前沒戴安全帽騎機車外出，途中騎經新北市蘆洲區永安南路一段逆向超車，當場與對向貨車對撞，黃女拋飛落地沒有生命徵象。警、消獲報到場，檢視黃女身體多處骨折，緊急處置患部送醫急救，目前昏迷指數6，留院觀察治療，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，黃姓女子（31歲）上個月29日下午1時許，沒戴安全帽騎機車外出，途中騎經新北市蘆洲區永安南路一段，疑因趕赴友人聚會逆向超車，當場與對向車道張男（62歲）所駕駛小貨車發生衝撞。

兩車對撞力道之大，機車撞毀零件四散一地，貨車車頭凹陷毀損，黃女當場拋飛重摔落地，當場沒了生命徵象。新北市警、消獲報人車趕抵，檢視黃女身體多處骨折，一度沒有呼吸心跳，緊急施予CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊、抽吸式護木固定患部，旋即送醫急救，目前黃女昏迷指數6，持續留院治療。

蘆洲警方表示，事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待調查釐清。呼籲，用路人駕駛車輛請小心慢行，行經路口請減速慢行，以免發生事故。

黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝
黃女沒戴安全帽騎機車逆向超車，在新北市蘆洲區永安南路一段迎面撞擊貨車，送醫急救昏迷指數6，留院觀察治療。記者曾伯愷／翻攝

相關新聞

光復橋車禍！重機騎士疑不慎撞分隔島 噴飛至對向車道遭公車輾斃

連接雙北市光復橋上，今天下午發生公車與機車車禍，騎士卡在公車下方，當場喪命，目前光復橋內側雙向汽車道向封閉。

疑故意追撞丟丟妹！台中3煞被依殺人未遂移送 警建請檢方聲押

直播主丟丟妹（本名李明珊）昨天和簡姓男友開車經台中北區，遭後方楊姓男子開車故意追撞，簡一開車門查看就遭楊等3人狂噴辣椒水...

影／嘉義文化路郵局2棵小葉欖仁倒了！路過阿伯死裡逃生瞬間畫面曝光

嘉義市文化路夜市歷史建築文化路郵局前，3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑遭強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌...

國道三車追撞！勞斯萊斯魅影遭追尾 車廠：修車四、五百萬飛了

國道中山高台南大灣段今天上午發生一起3車追撞事故，其中一輛大貨車撞上的竟是市價超過2000萬的勞斯萊斯魅影車型，駕駛下車...

驚悚！蘆洲女沒戴安全帽又逆向超車 遭貨車撞飛送醫命危

黃姓女子日前沒戴安全帽騎機車外出，途中騎經新北市蘆洲區永安南路一段逆向超車，當場與對向貨車對撞，黃女拋飛落地沒有生命徵象...

防大甲媽遶境搶轎格鬥 彰化員林簽署公約採報備制

大甲媽祖歷年遶境進香經過彰化縣，搶轎、鬧事屢見不鮮，員林警分局邀請轄區三鄉鎮的29座宮廟、6個接轎團體簽署自律公約；分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。