防大甲媽遶境搶轎格鬥 彰化員林簽署公約採報備制

大甲媽祖歷年遶境進香經過彰化縣，搶轎、鬧事屢見不鮮，員林警分局邀請轄區三鄉鎮的29座宮廟、6個接轎團體簽署自律公約；分局長吳詠傑今天表示，已要求宗教團體提報參加單位、人數、帽子和服裝的顏色與款式，讓警方掌握接轎動態以防衝突。

大甲媽祖經過員林警分局轄區向來平順，不過警分局防患未然，邀請大甲媽祖鑾轎將停留的29座宮廟和6個接轎團體，昨下午到警分局會議廳簽署「優質宮廟文化行動公約」，縣議員張錦昆等人見證，宣誓遵守高自主管理、零聚眾鬥毆、低環境公害。交通真順暢、警民共協力、社會好期待的六大主軸。

分局長吳詠傑說，大甲媽祖遶境各宮廟和接轎團體需建立接轎人員名冊、確定接轎點、穿同一款服飾，向負責宮廟事先申請後提報警分局，宮廟須指定糾察員維持活動秩序和交通，所有宮廟及接轎人員不可喝酒，嚴禁鬥毆，減少放炮，警分局希望晚上10點起零鞭炮，凌晨0點無噪音；如3人以上滋事將依刑法送辦。