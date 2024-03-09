清明掃墓空拍機科技執法 中市1對夫妻釀火燒山罰3000元

清明節將屆，各公墓出現祭祖人潮，台中市消防局啟動公墓火警防治計畫，駐點巡邏，更投入空拍機科技執法。台中市烏日區第六公墓今天上午10時發生火警，台中市消防局立即派遣轄區溪湳分隊到場搶救，所幸火勢迅速撲滅，後續經調查發現為一對夫妻焚燒金紙時不慎引燃周遭雜草，後續祭出3000元罰單。

台中市消防局說明，為防範清明節前後公墓火警，台中市政府投入4600萬經費，陸續針對全市152處公墓大規模除草及清運，也在各公墓出入口設置金紙集中箱。消防局提前在今年2月28日啟動清明期間公墓火警防治計畫，除請各救災救護大隊加強宣導、公墓駐點及巡邏外，更投入空拍機科技執法。