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南投廢棄物運至彰化高鐵站區傾倒 警追查為故來此原因傻眼

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

南投縣43歲陳姓男子幼年居住彰化縣田中鎮，想起故鄉偏遠地區，就載廢棄物回田中彰化高鐵站區滯洪池預定地傾倒，警方據報過濾上百輛車子，鎖定陳男涉嫌重大，前往南投逮捕後依違反廢棄物清理法移送偵辦，檢方訊後裁定5萬元交保。

警方今指出，陳男從事代清除廢棄物，為南投縣家具行清除廢棄物，今年2月間接下外快工作，為南投一家玻璃行清除居家裝潢廢棄物，載來彰化縣田中鎮高鐵站區傾倒。

高鐵滯洪池預定地被濫倒垃圾，警方2月22日接獲報案請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，根據高鐵特定區巡邏員指稱2月19日沒廢棄物，警方調閱路口監視畫面，從2月20日看到3月間，發現那裡地點偏僻很少監視器，也很少車輛經過，陳男駕駛的小貨車有車斗載雜物，涉有重嫌，警方持搜索票到南投逮人。

令警方納悶的是，陳男為何找到這樣偏僻的地點傾倒垃圾，經了解才知陳男幼年居住田中鎮，對故鄉仍有印象，所以偷倒廢棄物時第一個想到是幼年故鄉田中鎮。陳男作法讓警方傻眼，詢問完畢依違反廢棄物清理法移送偵辦，經檢察官複訊後裁定5萬元交保。

南投縣陳姓男子載廢棄物到彰化縣高鐵站區滯洪池預定地傾倒。圖／民眾提供
南投縣陳姓男子載廢棄物到彰化縣高鐵站區滯洪池預定地傾倒。圖／民眾提供
彰化縣高鐵站區滯洪池預定地遭南投縣陳姓男子傾倒廢棄物。圖／民眾提供
彰化縣高鐵站區滯洪池預定地遭南投縣陳姓男子傾倒廢棄物。圖／民眾提供

南投縣 廢棄物 高鐵

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