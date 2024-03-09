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國際自由車環台賽桃園站周一登場 桃警採精準式交管

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「2024國際自由車環台公路大賽」第2站桃園市站將於後天上午舉行，今年賽事延續經典路線，自桃園市政府出發，經台3、4、7、15、61及66線等10個行政區，終點為復興區角板山仁愛停車場，由於適逢周一上班日，為確保各國參賽選手安全及降低交通衝擊，桃園市警察局策訂「精準式」交通管制，在選手車隊即將抵達前實施嚴格管制，禁止人車通行或穿越賽道（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估最多僅需花費10分鐘，減少用路人等候時間。

桃市警局說，各國參賽者為爭奪佳績，將全力施展騎乘技術以提高車速，競賽過程可能運用逆向車道，因此，嚴格管制勢在必行，無分隔島路段實施「雙向（全面）交通管制」、有分隔島路段「管制順向，對向開放通行」，為防止車輛及行人突入賽道影響安全，也請用路人務必配合。

桃園警分局說，桃園區賽道路段管制時間大約在上午9點40分至10點20分，市府週邊道路視選手抵達時間將提前於8點進行彈性管制，桃園區賽道沿線，將針對「無實體」分隔島路段中山路（縣府路至三民路段）、中正路（三民路至慈文路段）實施「雙向交通管制」、「有實體」分隔島路段三民路（中山路至中正路段）、中正路（慈文路至同安街段）採「順向嚴格管制，對向開放通行」，請用路人避開相關路段，提前改道行駛，以免塞在車陣中。

桃園警方建議替代道路如下：

一、 市府廣場至桃園藝文展演中心：桃園市區往北避開中正路，改走永安路、經國路；往東避開中山路，改走復興路。

二、 桃園往蘆竹、大園區：桃園往蘆竹避開中正北路，改走富國路，進入蘆竹區後可運用南山路、海山路；往大園可走國道2號或台31線。

三、 台61線、66線：改走橋下側車道行駛。

四、 龍潭區往新竹：避開中正路佳安段，改走文化路、中正路三坑段或運用民族路。

五、 溪洲橋至終點角板山仁愛停車場：避走石門水庫道路，改行大溪市區。

桃園警分局表示，桃園區賽道路段管制時間大約在上午9點40分至10點20分，市府週邊道路視選手抵達時間將提前於8點進行彈性管制。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局表示，桃園區賽道路段管制時間大約在上午9點40分至10點20分，市府週邊道路視選手抵達時間將提前於8點進行彈性管制。記者陳恩惠／翻攝
「2024國際自由車環台公路大賽」第2站桃園市站將於周一上午登場，桃園警方提醒用路人避開賽道相關路段，提早改道行駛。圖／警方提供
「2024國際自由車環台公路大賽」第2站桃園市站將於周一上午登場，桃園警方提醒用路人避開賽道相關路段，提早改道行駛。圖／警方提供
「2024國際自由車環台公路大賽」第2站桃園市站將於周一上午登場，今年賽事延續經典路線，自桃園市政府出發，經台3、4、7、15、61及66線等10個行政區，終點為復興區角板山仁愛停車場，桃園警方將採「精準式」交管，在選手車隊即將抵達前實施嚴格管制，禁止人車通行或穿越賽道（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估最多僅需花費10分鐘。圖為去年比賽出發的狀況。記者陳恩惠／攝影
「2024國際自由車環台公路大賽」第2站桃園市站將於周一上午登場，今年賽事延續經典路線，自桃園市政府出發，經台3、4、7、15、61及66線等10個行政區，終點為復興區角板山仁愛停車場，桃園警方將採「精準式」交管，在選手車隊即將抵達前實施嚴格管制，禁止人車通行或穿越賽道（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估最多僅需花費10分鐘。圖為去年比賽出發的狀況。記者陳恩惠／攝影

交通管制 桃園

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