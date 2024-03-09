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影／貨車載爆竹行進中突起火 雲林台78線今午一度黑煙籠罩

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣台78線東西向快速道路西向16.5公里處路段，今天上午11點47分左右發生貨車起火燃燒，事發時黑煙不斷竄出，造成後方車輛行車視線受影響，車流一度回堵數公里，車上一家4口及時逃出車外，因分別受到不同程度的燒燙傷送醫治療；初步了解，該車載運少數爆竹煙火，目擊者也表示有聽聞些許聲響，但起火原因不明，仍待進一步調查。

新北市34歲魏男上午駕駛貨車帶著36歲楊姓妻子及9歲、10歲魏姓男童行經雲林縣台78線快速道路由東往西行駛，在16.5公里、靠近元長鄉路段突然發生火燒車，車輛不一會兒即被火勢及黑煙吞噬，所幸4人緊急跳出車外順利逃生，不過身體分別受到燒燙傷及擦傷，由救護人員送往台大雲林分院治療。

由於黑煙已影響後方來車的行車視線，第二大隊、虎尾及褒忠、土庫等分隊消防人員趕抵現場布水線灌救，火勢於12點15分控制，10分鐘後順利撲滅；初步調查，該貨車為新北市民所駕駛，其車上載運進香團物品，疑似含有少許數量的爆竹煙火，行進中經過土庫鎮台78線起火燃燒，起火原因正在調查中。

一輛載運少許爆竹煙火的貨車，今天上午11點47分行經雲林縣台78線東西向快速道路時不明原因起火燃燒。記者陳苡葳／翻攝
一輛載運少許爆竹煙火的貨車，今天上午11點47分行經雲林縣台78線東西向快速道路時不明原因起火燃燒。記者陳苡葳／翻攝
一輛載運少許爆竹煙火的貨車，今天上午11點47分行經雲林縣台78線東西向快速道路時不明原因起火燃燒。記者陳苡葳／翻攝
一輛載運少許爆竹煙火的貨車，今天上午11點47分行經雲林縣台78線東西向快速道路時不明原因起火燃燒。記者陳苡葳／翻攝

火燒車 車禍 雲林

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