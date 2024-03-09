影／登山協會會長夫婦攀玉山後四峰「失聯7天」 天寒範圍廣救援難

台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益、王明麗夫妻檔，周六攀登「玉山後四峰」抵達圓峰山屋後，隔日卻失聯，原定周一下山，家屬未見蹤影，焦急在臉書貼文求助、報案協尋，高雄市消防局已出動6個單位，動員37人次持續搜救，雖發現疑二人遺落登山杖及帳篷，但尚未發現二人下落。

據了解，玉山國家公園管理處人員周二接獲山友通報，隨即派員前往圓峰山屋查看現況，確認張姓夫妻僅留下睡袋、2個大背包、炊具，外出時應有攜帶行動糧、食物、保暖衣物及證件在身。

由於，家屬遲遲未聯繫不上夫妻兩人，不僅焦急在臉書社團「登山借問站」PO文，周二也向高雄市消防局報案協尋，目前高市消防局、玉管處與保七總隊等單位持續入山協尋。

「玉山後四峰」為鹿山、東小南山、玉山南峰，以及南玉山，玉管處於5日接獲失聯通報後，隔天沿著步道往鹿山、東小南山、玉山南峰找尋，先是在鹿山下方，發現一只被遺留下來的帳篷帆布。

周四，有山友通報在玉山南峰三叉峰發現張妻的登山杖，玉管處人員鎖定該處持續找尋，昨天與高雄市消防局分工，由消防人員前往南玉山，玉管處人員則重回鹿山，再次確認帳篷帆布情況。