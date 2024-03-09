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基隆大樓消防箱竟藏長槍 槍砲通緝犯連夜出逃被警逮回

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區某大樓住戶無意間在樓梯間的消防箱內，赫然發現藏有疑似長槍及子彈等物，大吃一驚，警方馬上前往了解發現真的有槍，初步鑑驗認槍枝具殺傷力，持有人郭姓通緝犯連夜出逃，警方調閱監查器追查逮人，解送歸案。

第四分局2月24日接獲民眾報案，在住家樓梯間消防箱內發現疑似槍枝及子彈等物，警方趕至發現一把長槍，鑑識科初步鑑驗認槍枝具殺傷力，由不知是哪一住戶所有，專案小組調閱案發周邊影像及過濾來往車輛後，鎖定槍砲通卻犯郭男涉有重嫌。

警方說，專案小組報請基隆地檢署指揮偵辦，會同第一分局上月26日持拘票趁郭男外出時壓制，當場查獲毒品K他命1包、K盤等證物，訊後將郭男依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局今天表示，2月19日起至29日成功檢肅治平對象1名及共犯5人，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲通緝犯31名。

專案行動中，第四分局還成功檢肅薛男為首暴力討債集團，薛男利用女色設下仙人跳，夥同手下向被害人恐嚇10萬元得手，食髓知味再要求被害人交付30萬元。

薛男等人還涉及新北市暴力討債，除到被害人家門外施放鞭炮恐嚇外，還揚言要將被害人女兒押走，上月22日兵分多路將薛男及手下拘提到案，詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆大樓消防箱藏長槍，原來是槍砲通緝犯放的落跑被逮。記者游明煌／翻攝
基隆大樓消防箱藏長槍，原來是槍砲通緝犯放的落跑被逮。記者游明煌／翻攝
基隆大樓消防箱藏長槍，原來是槍砲通緝犯放的落跑被逮。記者游明煌／翻攝
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基隆 恐嚇 槍枝

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