雲林台78線火燒車黑煙竄天際 一家4口夫妻及2孩童燒燙傷送醫
雲林縣台78線東西向快速道路西向16.5至17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事故，現場濃濃黑煙直竄天際，影響行車視線，造成車流回堵數公里，消防局獲報派遣第二大隊、虎尾及褒忠、土庫等分隊前往現場灌救；據了解，事故車輛於11點47分左右不明原因起火燃燒，所幸車上2名大人及2小孩即時脫困，救護車已趕抵現場將人送醫救治。
消防局獲報資料指出，台78線往西16.5公里處汽車火警，現場有2名大人2名小孩有燙傷，派遣土庫、虎尾、褒忠及第二大隊等單位，出動各式消防車2輛、救護車3輛、人員12人現場由土庫分隊小隊長林建宏指揮搶救，火勢於12點15分控制、12點25分撲滅。
傷患狀況，34歲魏姓男子（父親）手腳40%燒燙傷、36歲楊姓女子（母親）肢體擦傷、10歲魏姓男童手腳10%燒燙傷、9歲魏姓男童背部8%燒燙傷，均已送往台大雲林分院救治。
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