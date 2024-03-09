快訊

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

黑煙竄天際…雲林台78線火燒車！父母兩孩共4人燒燙傷送醫

美加州16位國中學生「慘遭AI偽造裸照」！5同學涉案全遭退學

雲林台78線火燒車黑煙竄天際 一家4口夫妻及2孩童燒燙傷送醫

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣台78線東西向快速道路西向16.5至17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事故，現場濃濃黑煙直竄天際，影響行車視線，造成車流回堵數公里，消防局獲報派遣第二大隊、虎尾及褒忠、土庫等分隊前往現場灌救；據了解，事故車輛於11點47分左右不明原因起火燃燒，所幸車上2名大人及2小孩即時脫困，救護車已趕抵現場將人送醫救治。

消防局獲報資料指出，台78線往西16.5公里處汽車火警，現場有2名大人2名小孩有燙傷，派遣土庫、虎尾、褒忠及第二大隊等單位，出動各式消防車2輛、救護車3輛、人員12人現場由土庫分隊小隊長林建宏指揮搶救，火勢於12點15分控制、12點25分撲滅。

傷患狀況，34歲魏姓男子（父親）手腳40%燒燙傷、36歲楊姓女子（母親）肢體擦傷、10歲魏姓男童手腳10%燒燙傷、9歲魏姓男童背部8%燒燙傷，均已送往台大雲林分院救治。

雲林縣台78線東西向快速道路西向17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事件，熱心民眾在地方社團發文呼籲用路人改道。圖／翻攝自網路
雲林縣台78線東西向快速道路西向17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事件，熱心民眾在地方社團發文呼籲用路人改道。圖／翻攝自網路
雲林縣台78線東西向快速道路西向17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事件。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台78線東西向快速道路西向17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事件。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台78線東西向快速道路西向17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事件。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台78線東西向快速道路西向17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事件。記者陳苡葳／翻攝

小孩 救護車 火燒車 車禍

延伸閱讀

總統主持雲林艦交船、台北艦下水 捍衛藍色國土

國道1號三義南下路段 6車連環撞引發火燒車

婦女節專屬福利長達1個月 雲林79店家推多重折扣優惠女性

國1五楊高架火燒車！小客車陷火海燒成火球 黑煙直竄天

相關新聞

雲林台78線火燒車黑煙竄天際 一家4口夫妻及2孩童燒燙傷送醫

雲林縣台78線東西向快速道路西向16.5至17公里處、靠近元長鄉路段發生火燒車事故，現場濃濃黑煙直竄天際，影響行車視線，...

75歲翁三峽第12公墓掃墓意外失足 墜三米坡地送醫不治

75歲的呂姓男子今天上午與家人前往新北市三峽區第12公墓掃墓，疑因失足墜落三米深坡地，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視...

12名黑衣人擠進旗山醫院單人病房聚賭 醫護全傻眼報警

高雄市旗山醫院出現病房內公然聚賭！一名27歲男子因病住院後，不但違反醫院規定一次找來12名友人探病，更直接使用病房桌子、...

男子網路揪團爬中島田山 疑拍照不慎墜入200公尺深谷亡

61歲周姓男子昨天參加網路揪團與3男1女網友至高台山與島田山P行縱走，未料周男疑似行經於中島田山附近拍照時，不慎掉落陡坡...

台大5年12次火災居北市各大學之冠 議員揭「太鬆散」已56傷

台北市自民國107年迄今，北市各大學5年來已發生18次氣體外洩或火災，市議員秦慧珠統計，其中台灣大學占了12次，占全部次...

影／多次違規擺攤與北巿警游擊戰 男被扣攤錄影討拍...真相打臉

蘇姓男子長期在台北市中山、大同區人潮密集處違規擺攤賣襪子，多次遭警方勸導、開單舉發，昨晚接連遭民眾檢舉，蘇男見員警出現就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。