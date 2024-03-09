男子網路揪團爬中島田山 疑拍照不慎墜入200公尺深谷亡

61歲周姓男子昨天參加網路揪團與3男1女網友至高台山與島田山P行縱走，未料周男疑似行經於中島田山附近拍照時，不慎掉落陡坡約200公尺深、約66層樓高的乾溪溝，新竹縣消防局獲報後立即前往救援，不過等搜救人員找到周男時，他已無生命跡象，至於詳細案發原因，警方正調查釐清中。

新竹縣消防局指出，昨天上午11時50分接獲通報有民眾墜谷，立即派遣第二大隊、尖石分隊共5車16名山難搜救人員出勤，並於昨天下午4時6分抵達現場，由於周男位處在深谷處、周圍地形陡峭，且深度約達200公尺，當搜救人員找到周男時，他已明顯死亡、無生命跡象。

新竹縣消防局表示，礙於地形限制，必須選擇其他路線以拖拉的方式將周男搬運下山，經過5個多小時、在10度以下低溫及16名消防人員同心協力的合作下，終於在昨天晚間10時47分，將周男搬運至登山口交由警方處理。

新竹縣消防局呼籲，近年登山已經成為熱門活動，在網路上很多人分享山上的美照，讓不少新手躍躍欲試，尤其網路上的登山社團與群組如雨後春筍般興起，成為陌生山友間「揪團」爬山的新途徑，讓登山不再限於和傳統登山社團或周遭親友才能一起進行，也加速登山人口成長。

但也因網路揪團登山卻隱藏許多危險，成員彼此不熟悉、不信任、個體登山能力差異，一旦出了山域事故，複雜的責任歸屬問題只能訴諸法律解決。