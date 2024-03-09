影／多次違規擺攤與北巿警游擊戰 男被扣攤錄影討拍...真相打臉

蘇姓男子長期在台北市中山、大同區人潮密集處違規擺攤賣襪子，多次遭警方勸導、開單舉發，昨晚接連遭民眾檢舉，蘇男見員警出現就收攤、員警離開又擺攤，警方第3次到場時認為蘇男態度消極，決定扣攤保管，蘇男見商品被倒在地上，氣得錄下過程上傳網路、揚言提告，引發網友議論。

警方調查，台北市大同分局建成派出所，昨晚9時許在1小時內3度接獲民眾舉報，台北捷運中山站外人行道有人違規設置攤販，員警據報到場，蘇男皆承諾收攤離開，但在員警離開後，旋即返回原處擺攤，員警第3次到場時，認為已多次勸導，蘇男仍態度消極不配合，決定依道路交通管理處罰條例告發蘇男，並沒入其攤架代為保管。

蘇男攤架被扣，架上的襪子商品全都被倒在地面上，氣得拿出手機錄影，指員警執法過當，「扣攤不是這樣扣的，我的財產（商品）都髒了，我明天就去告你們毀損罪」，並將影片上傳網路，引發網友正反兩面評論，部分網友認為員警扣攤不用刻意將商品翻落地，也有網友認為攤商屢勸不聽才會被如此對待。

據悉，46歲蘇男時常在人潮密集處違規擺攤，今年1月被開單告發7次、2月4次，加上昨天違規被開單，今年初已被開單12次；曾與蘇男交手過的員警說，擺攤規模較大、攤架較多，像昨晚捷運站外的人行道人潮密集，蘇男擺攤明顯影響行人通行。

道路交通管理處罰條例第82條規定，未經許可在道路擺設攤位，或利用道路作為工作場所，或在道路堆放足以妨礙交通的物品，可處行為人或其雇主1200至2400元罰鍰，且妨礙交通之物，若經勸導，行為人不及時清除，或行為人不在場，視同廢棄物清除。

有員警說，雖違規擺攤有法可罰，但許多攤商名下無財產可強制執行，往往不怕被開罰單，只怕被扣攤，然而過去警方強勢扣攤，也有部分攤商事後向民代抱怨、施壓警方，或像蘇男一樣，錄影上傳網路試圖帶風向，製造輿論壓力。