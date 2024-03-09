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嘉義市區車禍 機車彈飛撞破理髮店大門 店家大呼「夭壽」
嘉義市消防局上午10點多獲報，民權路與新生路口，發生小貨車與機車碰撞車禍，機車撞破貨車前檔玻璃，噴飛10多公尺外倒地，年輕機車騎士受傷倒地，噴飛的機車將路旁理髮店鋁門撞破洞，消防救護人員將受傷駕駛送嘉基救治，車禍原因警方鑑定調查。
「夭壽喔！車禍將阮店內的鋁門都撞破洞！」遭波及的理髮店老闆，拿手機拍照存證，向警方提告要求肇事者賠償修復，還好噴飛的機車未衝進店內造成客人受傷。
警方調查，小貨車行經民權路與新生路口，要從新生路左轉民權路，與直行的機車碰撞，小貨車駕駛未受傷，騎機車男子受傷，調閱路口監視器，釐清車禍發生原因。
消防救護人員到場，對騎機車倒地不動的受傷男子檢傷，路旁一家耳鼻喉科護士趕緊出來協助搶救，檢傷，男機車騎士戴安全帽頭部未受創，身體手腳多處擦傷。
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