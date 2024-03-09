75歲翁三峽第12公墓掃墓意外失足 墜三米坡地送醫不治

75歲的呂姓男子今天上午與家人前往新北市三峽區第12公墓掃墓，疑因失足墜落三米深坡地，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視呂男現場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，呂男到院前已傷重不治死亡。

據了解，呂姓男子（75歲）今天上午8時許與家人相約，前往新北市三峽區樟坑湖路第12公墓掃墓，當下他先獨自步行前往墓地，未料途中疑因失足墜落三米高坡地，當場沒了呼吸心跳。