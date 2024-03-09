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75歲翁三峽第12公墓掃墓意外失足 墜三米坡地送醫不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

75歲的呂姓男子今天上午與家人前往新北市三峽區第12公墓掃墓，疑因失足墜落三米深坡地，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視呂男現場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，呂男到院前已傷重不治死亡。

據了解，呂姓男子（75歲）今天上午8時許與家人相約，前往新北市三峽區樟坑湖路第12公墓掃墓，當下他先獨自步行前往墓地，未料途中疑因失足墜落三米高坡地，當場沒了呼吸心跳。

呂男兒子於上午9時許後到，發現其父呂男墜落坡地，趕緊通報119派員前往協處。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視呂男現場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，呂男到院前已傷重不治死亡，警方派員到場採證，初步排除有他殺嫌疑，確切死因待調查釐清。

新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查（示意圖）。圖／聯合報資料庫
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查（示意圖）。圖／聯合報資料庫
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區第12公墓今天發生掃墓民眾墜落身亡意外，初步排除他殺原因待查。記者曾伯愷／翻攝

公墓 家人

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