影／偷滿兩大袋帶走1罐八寶粥 竊賊辯借廁所卻早被監視器看光光

吳姓男子涉嫌在這月5日潛入新北市八里區賢三街一間倉庫，偷取瓦斯控制閥，連冰箱內一罐八寶粥也不放過。蘆洲警方獲報迅速趕抵，吳男準備離開被警攔下，吳男不認偷竊辯稱「借廁所」，警秀出遠端監視器偷竊畫面，吳男才坦承犯行，被上銬帶回查辦，警詢後依法送辦。

據了解，吳姓男子（52歲）是慣竊，這個月5日清晨6時許，他潛入新北市八里區賢三街一間爐具倉庫翻箱倒櫃，竊得兩大袋滿滿贓物準備離開。倉庫老闆邱男透過手機遠端監視系統發現，立即截錄偷竊畫面向警方報案。

蘆洲警分局龍源所警員張宇光、陳品安獲報驅車趕抵，吳男準備遷騎機車離去。兩警檢視他機車上沒有贓物，環顧四周於電動鐵捲門下方，發現兩大袋黑色提袋，警上前攔下詢問，吳男不認竊行辯稱是「借廁所」，警當場秀出吳男偷竊畫面，他當場傻住點頭認罪。