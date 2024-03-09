影／家有謹慎賢妻 北巿男子接獲假檢警電話未被騙財

台北市文山區65歲李姓男子接獲假檢警電話後信以為真，要告訴對方自己的帳號密碼，幸好妻子謹慎，在一旁察覺不對勁，撥打指南派出所電話查證，警方立即趕到李男家中阻止。

指南派出所日前接獲李妻報案，聲稱她的李姓丈夫，接到自稱戶政事務所人員來電，對方丈夫的身分證遭人盜用已涉及刑案，將有檢警單位聯繫，隨後李男又接獲自稱檢警單位的男子告知，帳戶涉案將被凍結監管，甚至要以「電話偵訊」的方式，對李詢問。

李男妻子在一旁起疑，為求謹慎，撥打指南派出所電話查證，巡佐沈家群、警員黃嘉誠及鄭宇倫聞訊立即趕往李男家中。

歹徒佯稱是台中市警察局編號「30678」警員，警員黃嘉誠與歹徒對話時，歹徒故作鎮定要求黃告知單位及警員編號，當黃員反問單位時，對方卻支吾其詞、謊稱「潭子分局潭子所」，最後因心虛即匆忙掛斷電話。