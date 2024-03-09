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影／家有謹慎賢妻 北巿男子接獲假檢警電話未被騙財

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市文山區65歲李姓男子接獲假檢警電話後信以為真，要告訴對方自己的帳號密碼，幸好妻子謹慎，在一旁察覺不對勁，撥打指南派出所電話查證，警方立即趕到李男家中阻止。

指南派出所日前接獲李妻報案，聲稱她的李姓丈夫，接到自稱戶政事務所人員來電，對方丈夫的身分證遭人盜用已涉及刑案，將有檢警單位聯繫，隨後李男又接獲自稱檢警單位的男子告知，帳戶涉案將被凍結監管，甚至要以「電話偵訊」的方式，對李詢問。

李男妻子在一旁起疑，為求謹慎，撥打指南派出所電話查證，巡佐沈家群、警員黃嘉誠及鄭宇倫聞訊立即趕往李男家中。

歹徒佯稱是台中市警察局編號「30678」警員，警員黃嘉誠與歹徒對話時，歹徒故作鎮定要求黃告知單位及警員編號，當黃員反問單位時，對方卻支吾其詞、謊稱「潭子分局潭子所」，最後因心虛即匆忙掛斷電話。

李男告知員警，在對方要求帳戶及密碼的當下，幸好妻子及時報警求證，除了感謝當時接聽電話的警員鄭宇倫，耐心說明這是詐騙集團慣用的手法與伎倆外，更感謝員警及時到場提供訊息及協助，成功阻止金錢損失。

指南派出所巡佐沈家群（圖左）、指南派出所警員鄭宇倫（圖右）。記者廖炳棋/翻攝
指南派出所巡佐沈家群（圖左）、指南派出所警員鄭宇倫（圖右）。記者廖炳棋/翻攝

丈夫 北市 密碼 詐騙集團

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