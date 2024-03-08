快訊

高雄三大重劃家族之一「谷樹建設」 傳出前董事長離世

失聯4天...屏東獨居男遭發現陳屍海岸礁石 警：可能漁獵不慎溺水

粉專網頁販售白沙屯媽祖聯名商品 警：小心詐騙

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖往北港進香報名人數已突破16萬人，網路出現臉書粉絲專頁或一頁式廣告販售相關聯名商品，但網頁聯絡資訊卻是不實冒用，警方提醒，小心遭詐騙。

白沙屯媽祖婆網站、白沙屯網路電視台創辦人駱調彬今天表示，近期網路上出現一頁式廣告網路詐騙，內容主要販售白沙屯媽祖聯名石墨烯腰夾等產品，賣的價格非常低，引起消費者注意。

駱調彬指出，他接到不少信徒、消費者電話詢問「為何賣得這麼便宜？」一頭霧水，親自上網查看，發現臉書粉絲專頁「媽祖賜福 保庇護佑」上刊登的地址、電話都是白沙屯媽祖婆網路電視台辦公室的資料，卻遭不肖人士盜用，該粉專以連結一頁式廣告販售白沙屯媽祖聯名商品，信徒、消費者若信以為真，恐怕受騙上當。

駱調彬強調，白沙屯媽祖婆網站是公益、自發性組織，成員均為義工，不會在網路上販售任何商品，他必須出面澄清，廣為周知，提醒民眾切勿受騙。

苗栗縣警察局通霄分局副分局長郭朝文表示，已接獲舉報，有不肖人士以一頁式網頁，販賣白沙屯媽祖聯名商品，但網頁所使用的地址、電話及商品均為不實冒用，經警方主動向商品源、網頁登載地址與電話使用單位求證，並未刊登臉書粉絲專頁及一頁式廣告，疑有詐騙可能。

警方提醒，網路購物陷阱多，宜小心求證，多方了解欲購買的商品來源及價格，或至實體店面選購，避免受騙。

廣告 白沙屯媽祖 網路

延伸閱讀

白沙屯媽祖23日抵北港…預估湧入近20萬人 牛墟當天休市

白沙屯報名進香突破16萬人 香灯腳有望抽中交趾陶媽祖、Q版粉紅超跑

年年創紀錄！白沙屯媽進香人數今年將突破16萬

跟著「粉紅超跑」求保庇！ 85℃「白沙屯媽祖」限定甜點　Q版媽祖平安蛋糕、好運籤麵包棒 呷了會開運

相關新聞

見區間車接近試圖跳躍！男閃避不及遭撞擊身亡 東部幹線上千旅客受延誤

台鐵4038列次花蓮開往台東的區間快車，今天下午行經鳳榮隧道時，突有一名男子侵入軌道，列車煞車不及撞上，男子傷重送醫不治...

疑遭鎖定...警方曝丟丟妹及男友遭撞過程 3男見「1動作」秒噴辣椒水揮棒

直播主丟丟妹（本名李明珊）和簡姓男友今下午開車經台中北區時，遭後方楊姓男子開的車故意追撞，簡才開車門查看就遭楊等3人狂噴...

影／查ACE虛擬貨幣詐騙案！檢警發動第三波查緝 再逮14人

新北市刑警大隊今年初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團先後發動兩波搜索行動，共計已查扣4億7700多萬元不法贓款，今天由台北地檢署...

失聯4天...屏東獨居男遭發現陳屍海岸礁石 警：可能漁獵不慎溺水

在屏東墾丁社頂獨居的60歲龔姓男子，4天前和住高雄市的姊姊通過電話後就失聯，龔的姊姊今天請親戚幫忙查看，卻不見人車，親戚...

新北國中生遭彈簧刀割頸案 法庭裁定涉案少年少女續收容

新北市國中男學生去年遭同校男學生刺死，震驚社會。新北地方法院少年法庭分別於2月底與3月1日裁定涉案少年、少女繼續收容於少...

北巿某國小社團師課後車禍喪命 教育局：已安排學生團體輔導

北市士林區某國小陳姓男教師3月6日下課後，騎機車行經士林區至善路2段，擦撞違規並排停車的貨車，頭部重傷當場死亡，台北市教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。