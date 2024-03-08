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見區間車接近試圖跳躍！男閃避不及遭撞擊身亡 東部幹線上千旅客受延誤

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵花蓮鳳榮隧道下午發生男子侵入軌道遭火車撞擊事故，造成車班大亂，上千人行程受延誤。記者王燕華／翻攝
台鐵花蓮鳳榮隧道下午發生男子侵入軌道遭火車撞擊事故，造成車班大亂，上千人行程受延誤。記者王燕華／翻攝

台鐵4038列次花蓮開往台東的區間快車，今天下午行經鳳榮隧道時，突有一名男子侵入軌道，列車煞車不及撞上，男子傷重送醫不治。受事故影響，鳳林至萬榮間改為西正線單線行車，車班因此大亂，有6列次、上千旅客行程受到延誤。

4038列次下午3時20分行經台東線東正線36K400至600公尺處的鳳榮隧道南口，一出彎道，司機員看見前方有一人站在軌道中央，當事人看到列車靠近，試圖跳躍閃避，仍來不及，身體左側遭到列車撞擊。

鳳林消防分隊獲報趕往將傷患送往榮民醫院鳳林分院急救，但延至下午5時24分仍告不治。據調查，死者為42歲曹姓男子，為當地人，為何闖入軌道正由鐵警調查釐清。

事故發生後，4038列次停在現場，鳳林至萬榮間改為西正線單線行車，南下北上都受影響，經鐵警蒐證完畢後，報請花蓮地檢署檢察官指示放行，雙線恢復正常行車，4038列次於現場停留近2小時，台鐵統計，因此事故受影響6列次1325人，延誤66分。

東部幹線的花蓮光復鄉大富火車站月台南側站外軌道，上周五也發生一起李姓老翁闖入軌道，遭472列次南下的EMU3000型列車撞上，當場死亡的憾事。

台鐵4038列次花蓮開往台東的區間快車，今天下午行經鳳榮隧道時，突有一名男子入侵軌道，列車煞車不及撞上，男子傷重送醫不治。記者王燕華／翻攝
台鐵4038列次花蓮開往台東的區間快車，今天下午行經鳳榮隧道時，突有一名男子入侵軌道，列車煞車不及撞上，男子傷重送醫不治。記者王燕華／翻攝
台鐵花蓮鳳榮隧道下午發生男子侵入軌道遭火車撞擊事故，造成車班大亂，上千人行程受延誤。記者王燕華／翻攝
台鐵花蓮鳳榮隧道下午發生男子侵入軌道遭火車撞擊事故，造成車班大亂，上千人行程受延誤。記者王燕華／翻攝

花蓮

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