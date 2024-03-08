白色汽車自撞石墩...後方機車煞不及尾後撞 釀3人受傷送醫

馬姓男子今天下午開車行經新北市三芝區龜子山，疑因車速過快失控衝撞路邊石墩，後方機車未保持安全距離從後追撞。造成汽車頭、車尾凹陷變形毀損，馬男與兩名乘客分受輕重傷，緊急協助送醫急救，沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，馬姓男子（37歲）今天下午3時許，開車載同馬男父親（86歲）、外籍看護（49歲）沿著新北市三芝區龜子山直行，途中行經新北市三芝區龜子山23號前，疑因車速過快失控自撞路邊石墩，導致車頭、車尾變形毀損。後方騎士未保持安全車距，從汽車車尾撞去。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，騎士沒有受傷，汽車右前座乘客86歲馬男，因大力撞擊手指插進收音機處無法抽出，經消防員使用破壞器材協助脫困，檢視其雙手雙腳擦挫傷

，駕駛馬男胸悶疼痛，外籍看護左小腿變形（疑似骨折）、額頭2公分撕裂傷，緊急協助3人送醫急救，所幸皆沒有生命危險。