疑遭鎖定...警方曝丟丟妹及男友遭撞過程 3男見「1動作」秒噴辣椒水揮棒

直播主丟丟妹（本名李明珊）和簡姓男友今下午開車經台中北區時，遭後方楊姓男子開的車故意追撞，簡才開車門查看就遭楊等3人狂噴辣椒水、揮球棒痛毆，造成全身多處擦做傷，丟丟妹則未受傷；警方查雙方不認識，楊等是否預謀作案、一路尾隨，動機為何仍在釐清中。

台中第2分局指出，今天下午2點19分獲報北區太原北路、中清路口有人打架，派優勢警力到場壓制，將楊姓男子等3人依妨害秩序罪現行犯逮捕帶回永興派出所偵辦，現場查扣作案球棒、辣椒水。

警方說，丟丟妹和簡姓男友今下午2點多開車經太原北路近中清路口時，遭楊男等人開小客車疑似故意從後方追撞，簡男下車查看，卻遭楊等3人分別持球棒、辣椒水攻擊，但詳細作案動機清查中。

警方指出，根據畫面當時丟丟妹及男友的車是綠燈起步，後方楊男駕駛的租賃車就故意追撞，車上還有球棒、辣椒水等，是否一路尾隨預謀等，警方還要持續調閱監視器釐清。