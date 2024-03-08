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疑遭鎖定...警方曝丟丟妹及男友遭撞過程 3男見「1動作」秒噴辣椒水揮棒

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
丟丟妹李明珊。聯合報系資料照片／記者王聰賢攝影
丟丟妹李明珊。聯合報系資料照片／記者王聰賢攝影

直播主丟丟妹（本名李明珊）和簡姓男友今下午開車經台中北區時，遭後方楊姓男子開的車故意追撞，簡才開車門查看就遭楊等3人狂噴辣椒水、揮球棒痛毆，造成全身多處擦做傷，丟丟妹則未受傷；警方查雙方不認識，楊等是否預謀作案、一路尾隨，動機為何仍在釐清中。

台中第2分局指出，今天下午2點19分獲報北區太原北路、中清路口有人打架，派優勢警力到場壓制，將楊姓男子等3人依妨害秩序罪現行犯逮捕帶回永興派出所偵辦，現場查扣作案球棒、辣椒水。

警方說，丟丟妹和簡姓男友今下午2點多開車經太原北路近中清路口時，遭楊男等人開小客車疑似故意從後方追撞，簡男下車查看，卻遭楊等3人分別持球棒、辣椒水攻擊，但詳細作案動機清查中。

警方指出，根據畫面當時丟丟妹及男友的車是綠燈起步，後方楊男駕駛的租賃車就故意追撞，車上還有球棒、辣椒水等，是否一路尾隨預謀等，警方還要持續調閱監視器釐清。

警方表示，簡男臉部遭噴辣椒水、手腳也有多處遭球棒攻擊瘀傷，目前已自行就醫中，全案後續將相關涉案人移送偵辦，同時報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

丟丟妹與男友今下午在台中疑似和人有行車糾紛，對方持球棒揮舞。圖／擷自記者新聞網
丟丟妹與男友今下午在台中疑似和人有行車糾紛，對方持球棒揮舞。圖／擷自記者新聞網

直播主 辣椒水

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