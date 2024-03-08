新北駕駛疑似精神不濟自撞分隔島 車頭瞬間起火燃燒...幸無波及他人
江姓男子今天下午開車行經新北市淡水區北新路一段與淡金路交口，疑因精神不濟失控自撞分隔島，撞擊瞬間車頭起火燃燒，江男趕緊下車查看並報警協處，所幸現場未波及其他路過人車，江男沒有受傷，事故原因待查。
據了解，江姓男子（56歲）今天下午3時33分左右，開車沿著新北市淡水區北新路一段直行，途中行經北新路一段與淡金路口，江男疑因精神不濟，人車失控自撞分隔島。
撞擊瞬間，江男座車車頭起火燃燒，趕緊下車報警協處。新北市消防局獲報出動人車到場，布水線撲滅火勢。現場未波及其他路過人車，江男沒有受傷，事故原因待查。
新北市消防局第三大救災救護隊大隊長陳志德表示，車輛行駛中，駕駛人若因精神不濟或身體不適發生車禍導致起火，應先評估是否身處安全情況下，先使用自備滅火器嘗試滅火，同時撥打119或110協助解決，切勿因心存僥倖，因小失大。
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