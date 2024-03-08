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宜蘭消防局投入3千萬元 購置救災機器人、無人機各4組

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣消防局今年獲內政部消防署補助3000萬元，添購4台救災機器人與4部無人機，可深入火場、偵測氣體與大範圍搜索，加強科技救災量能並減少消防人員風險，將先配置在宜蘭、羅東等人口密集區。縣議會今同意墊付預算，消防局預計最快今年底投入使用。

宜蘭縣議會今審議預算墊付案，包含消防局購置科技設備3000萬元一案。消防局長徐松奕表示，去年屏東明陽大火後，消防局8月先追加1340萬元預算採購2組救災機器人，中央認為成效良好，規畫今年補助全國各縣市增加科技設備，宜蘭縣將採購救災機器人與救災無人機各4組。

救災機器人有紅外線顯像、揮發性氣體偵測等功能，能即時傳輸影像、熱源監控等資料，搭載灑水系統，也可以長時間進入火場，適合化學工廠或儲槽等高危險區域；無人機也有熱顯像監控和火點偵測功能，快速提供災情狀況，同時也能大範圍搜索，爭取救援時效。

徐松奕說，目前的2組救災機器人與將採購的4組機器人、無人機，先分配給宜蘭市、羅東鎮2個人口稠密區，未來陸續投入礁溪、冬山、蘇澳、大同、三星等地；目前已指定宜蘭、羅東4名隊員專責使用，由3.5公噸的載運車運輸，隨時投入有需要的場所。

縣議員林麗建議，繼續增加、訓練更多可以使用科技設備的隊員，以免人力出現空窗，此外希望確實執行採購，勿出現壓低報價等狀況，徐松奕允諾。縣議會沒有異議，同意通過墊付3000萬元；目前本案已進入招標階段，考量全國都有設備需求，預計最快年底能投入使用。

宜蘭縣消防將採購4台救災機器人、4部無人機，強化科技量能，減少消防人員救災風險。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣消防將採購4台救災機器人、4部無人機，強化科技量能，減少消防人員救災風險。圖／宜蘭縣消防局提供
救災機器人有紅外線顯像、揮發性氣體偵測等功能，搭載灑水系統，也可以長時間進入火場。圖／宜蘭縣消防局提供
救災機器人有紅外線顯像、揮發性氣體偵測等功能，搭載灑水系統，也可以長時間進入火場。圖／宜蘭縣消防局提供

宜蘭 監控 羅東

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