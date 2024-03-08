兄弟檔車手向被害女子取款 超商店員忽變猛警逮人

南投市何姓女子遭詐騙14萬元，詐騙集團食髓知味，昨天再和何女約定到南投市超商取款，南投派出所長陳俊宏為避免打草驚蛇，扮成超商店員，趁鄭姓兄弟檔車手向何女取款當場逮人，讓2名車手嚇一跳，查扣贓款8萬元，依詐欺、洗錢防制法將兩人移送法辦。

警方調查，31歲何姓女子因為看到臉書投資股票廣告，以為有「老師」指導可以快速獲利，依照指示交付14萬元存款作為投資，卻始終沒有收到高額利息，上網查詢後才發現是詐騙手法。沒想到詐騙集團昨天又聯繫何女，要求繼續投資，才能快速回本，何女一方面和對方約定在南投市超商交款，並向警方報案。

南投派出所長陳俊宏為了避免詐騙車手發現警方，扮成超商店員當成內應，期間還有許多顧客結帳，為免影響超商營運，只好拿起掃把打掃，直到26、28歲鄭姓兄弟檔車手出現，與何女面交8萬元現金時，陳俊宏當場抓人，鄭姓兄弟看到超商如此勇猛嚇了一跳，隨即被支援員警制伏。