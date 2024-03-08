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兄弟檔車手向被害女子取款 超商店員忽變猛警逮人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市何姓女子遭詐騙14萬元，詐騙集團食髓知味，昨天再和何女約定到南投市超商取款，南投派出所長陳俊宏為避免打草驚蛇，扮成超商店員，趁鄭姓兄弟檔車手向何女取款當場逮人，讓2名車手嚇一跳，查扣贓款8萬元，依詐欺、洗錢防制法將兩人移送法辦。

警方調查，31歲何姓女子因為看到臉書投資股票廣告，以為有「老師」指導可以快速獲利，依照指示交付14萬元存款作為投資，卻始終沒有收到高額利息，上網查詢後才發現是詐騙手法。沒想到詐騙集團昨天又聯繫何女，要求繼續投資，才能快速回本，何女一方面和對方約定在南投市超商交款，並向警方報案。

南投派出所長陳俊宏為了避免詐騙車手發現警方，扮成超商店員當成內應，期間還有許多顧客結帳，為免影響超商營運，只好拿起掃把打掃，直到26、28歲鄭姓兄弟檔車手出現，與何女面交8萬元現金時，陳俊宏當場抓人，鄭姓兄弟看到超商如此勇猛嚇了一跳，隨即被支援員警制伏。

兩人供稱，他們是接受「公司」指派，從屏東北上南投取款，否認是詐騙集團成員。不過，警方發現他們已有數次取款經歷，訊問後後將兩人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署。南投警分局提醒民眾，網路上高報酬、穩賺不賠的投資都是詐騙，千萬不要相信，如收到不明的投資訊息，可撥打165」或110向警方查詢，以免遭詐騙。

南投派出所長陳俊宏扮成超商店員，逮捕鄭姓兄弟檔車手。圖／南投警分局提供
南投派出所長陳俊宏扮成超商店員，逮捕鄭姓兄弟檔車手。圖／南投警分局提供
南投警分局員警扮成超商店員，趁鄭姓兄弟檔車手向被害人取款時，當場逮人。圖／南投警分局提供
南投警分局員警扮成超商店員，趁鄭姓兄弟檔車手向被害人取款時，當場逮人。圖／南投警分局提供

南投 詐騙集團 超商

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