男子顧9旬阿公累了睡一覺 平房起火不幸葬身火窟

台南市六甲區建工街一處平房午間傳出火警，路過民眾發現火煙竄出，趕緊通報警消，消防人員迅速到場拉起水線灌救，10多分鐘內將火勢撲滅，進入火場發現一名男子葬身火窟，正在隔壁透天厝休息的9旬陳姓阿公聽到消防車警鈴大作被吵醒，出門一看才發現竟是自己的26歲孫子，當場嚇得不知所措，詳細起火原因有待調查。

南市消防局8日午間12時24分接獲報案，六甲區建工街二甲村活動中心正對面一處民房起火燃燒，立刻派15車28人到場馳援，轄區六甲分隊到場時火勢猛烈，馬上拉起水線灌救，雖然很快就撲滅，但平房內已燒得一片狼籍。