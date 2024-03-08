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男子顧9旬阿公累了睡一覺 平房起火不幸葬身火窟

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市六甲區建工街一處平房午間傳出火警，路過民眾發現火煙竄出，趕緊通報警消，消防人員迅速到場拉起水線灌救，10多分鐘內將火勢撲滅，進入火場發現一名男子葬身火窟，正在隔壁透天厝休息的9旬陳姓阿公聽到消防車警鈴大作被吵醒，出門一看才發現竟是自己的26歲孫子，當場嚇得不知所措，詳細起火原因有待調查。

南市消防局8日午間12時24分接獲報案，六甲區建工街二甲村活動中心正對面一處民房起火燃燒，立刻派15車28人到場馳援，轄區六甲分隊到場時火勢猛烈，馬上拉起水線灌救，雖然很快就撲滅，但平房內已燒得一片狼籍。

該處平房與一旁透天都是陳姓屋主所有，當時高齡90多歲的陳阿公在透天厝內休息，原本以為平房無人，赫然想起照顧自己的26歲孫子平時會在平房內小憩，告知消防人員，在清理火場時發現陳男已不幸葬身火窟，目前已通知陳男家屬，後續將進行火調已釐清起火原因。

台南市六甲區一處平房午間起火，26歲男子未能逃出葬身火窟。照／民眾提供
台南市六甲區一處平房午間起火，26歲男子未能逃出葬身火窟。照／民眾提供
台南市六甲區一處平房午間起火，26歲男子未能逃出葬身火窟。照／民眾提供
台南市六甲區一處平房午間起火，26歲男子未能逃出葬身火窟。照／民眾提供

透天厝

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