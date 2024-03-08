擦撞違規併排貨車！北巿國小師騎車身亡 釣蝦場卸貨司機遭法辦
北市國小電腦兼課老師陳姓男子3月在6日下課後騎機車行經士林區至善路2段，擦撞違規併排停車的貨車，人車倒地，安全帽噴飛，頭部重創當場死亡。貨車司機王男當時不在車上，正卸貨將載運的蝦子送至釣蝦場，遭依過失致死罪送辦，檢方複訊後5萬元交保。
士林警方指出，39歲陳男當日下課後，下午4時許，騎車行經至善路2段北向南行駛時，擦撞並排停車之自小貨車，當場頭部受創當場死亡，警方獲報到場，因當時天空下起一陣一陣小雨，立即蓋上事故處理現場立體帷幕。
貨車司機29歲王姓男子因卸貨，直接違規並排停車，導致陳男騎車肇事，涉過失致死罪嫌，全案依法送辦。檢方複訊後諭知5萬元交保候傳。士林分局呼籲，行車時應注意車前狀況、亦勿違規並排停車，以維護自身及其他用路人行車安全。
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