擦撞違規併排貨車！北巿國小師騎車身亡 釣蝦場卸貨司機遭法辦

北市國小電腦兼課老師陳姓男子3月在6日下課後騎機車行經士林區至善路2段，擦撞違規併排停車的貨車，人車倒地，安全帽噴飛，頭部重創當場死亡。貨車司機王男當時不在車上，正卸貨將載運的蝦子送至釣蝦場，遭依過失致死罪送辦，檢方複訊後5萬元交保。

士林警方指出，39歲陳男當日下課後，下午4時許，騎車行經至善路2段北向南行駛時，擦撞並排停車之自小貨車，當場頭部受創當場死亡，警方獲報到場，因當時天空下起一陣一陣小雨，立即蓋上事故處理現場立體帷幕。