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車輛疑超速自撞電桿一死一傷！造成雲林林內鄉2千多戶一度停電

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣林內鄉今天清晨發生一起重大車禍，一輛黑色轎車疑似車速過快自撞電桿，造成附近2600多戶停電，副駕駛座曾姓乘客急救不治，林姓駕駛多處挫傷，台電緊急搶修，上午7時許已全面復電。

雲林縣警消今天5時12分接獲報案，在林內鄉大同路發生一起自撞交通事故，初步調查，23歲林姓男子駕車載著友人17歲曾姓男子，沿林內鄉大同路台三線南往北向行駛欲返家，疑似車速過快、不明原因自撞路邊電線桿。

事故車輛嚴重受損、引擎噴出，林男多處挫傷，曾男傷勢嚴重，被林男從副駕駛座拖出，送往醫院急救後不治。

該起事故一度造成附近2600多戶家戶停電，台電人員緊急搶修，上午7時18分已完全復電。

斗六警分局副分局長林清豐表示，該車駕駛疑似因車速過快導致事故發生，酒測值0，全案現由斗六分局交通小隊專責處理，釐清肇事責任。

雲林縣林內鄉今天清晨發生一起嚴重交通事故，一輛轎車疑似車速過快自撞電桿，造成2600多戶停電。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣林內鄉今天清晨發生一起嚴重交通事故，一輛轎車疑似車速過快自撞電桿，造成2600多戶停電。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣林內鄉今天清晨發生一起嚴重交通事故，一輛轎車疑似車速過快自撞電桿，造成2600多戶停電。記者陳雅玲／翻攝
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停電 自撞

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