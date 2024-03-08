「東西燒給你們」 派出所值班台放打火機...攤販咒警遭送辦

台北市信義警分局舉發違規攤販，並先沒收紙箱後通知攤販領回，攤販不爽，在派出所值班台放一個打火機，說： 「打火機送你們，東西燒給你們」，疑有詛咒燒紙錢給警方意思，警方立即以違反社會秩序維護法送辦。

警方指出，信義區香堤大道周邊人潮衆多，有攤商看準商機，在香堤大道違規擺攤，三張犁派出所日前晚間9時許獲報，新光三越A4館前有攤販，警方到場發現違規設攤，依規定舉發並沒入15個紙箱，因現場物品眾多，先將沒入的紙箱及物品帶回派出所後，再通知攤販到所領回。

攤販隔天凌晨到派出所領回警方代為保管貨物，領回過程中，疑因遭扣攤情緒不滿，就在派出所值勤台放上打火機，還向在場警方說 「打火機送你們，東西燒給你們」，由於按一般社會通俗概念，這段話有燒紙錢等物給逝世親友，不無詛咒警方意思，警方認為是不當言詞。