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「東西燒給你們」 派出所值班台放打火機...攤販咒警遭送辦
台北市信義警分局舉發違規攤販，並先沒收紙箱後通知攤販領回，攤販不爽，在派出所值班台放一個打火機，說： 「打火機送你們，東西燒給你們」，疑有詛咒燒紙錢給警方意思，警方立即以違反社會秩序維護法送辦。
警方指出，信義區香堤大道周邊人潮衆多，有攤商看準商機，在香堤大道違規擺攤，三張犁派出所日前晚間9時許獲報，新光三越A4館前有攤販，警方到場發現違規設攤，依規定舉發並沒入15個紙箱，因現場物品眾多，先將沒入的紙箱及物品帶回派出所後，再通知攤販到所領回。
攤販隔天凌晨到派出所領回警方代為保管貨物，領回過程中，疑因遭扣攤情緒不滿，就在派出所值勤台放上打火機，還向在場警方說 「打火機送你們，東西燒給你們」，由於按一般社會通俗概念，這段話有燒紙錢等物給逝世親友，不無詛咒警方意思，警方認為是不當言詞。
警方說，儘管攤販事後表示沒有惡意，但警方依國家法令執行職務，不容挑戰也不容傷害，攤販在警察機關駐地內，以顯然不當言詞相加執勤員警，全案訊後依違反社會秩序維護法，移送台北地院簡易庭，經裁處罰鍰新台幣1萬元。
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