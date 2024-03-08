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影／高雄男返家手提袋放騎樓桌上 偷兒順手牽羊藏匿水溝蓋下

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

家住高雄鹽埕區的61歲陳姓男子前天返家後，順手把黑色手提袋放騎樓桌上，想起要取物時，才發現已不翼而飛；經報案後，警調閱監視器，4小時後逮到60歲陳姓竊嫌，陳男坦承犯行，手提袋被丟棄在三民區的水溝蓋下，全案依竊盜罪嫌送辦。

鹽埕分局指出，當天上午，失主陳男把裝有證件、皮夾和現金五百元的黑色手提袋，大剌剌的放在騎樓桌子上，隨後進屋內洗衣服，怎料，被竊賊陳男覬覦財物，順手牽羊。

警方受理報案後，立即調閱監視器，鎖定陳男涉有重嫌，經擴大調閱周遭監視器搜索，當天下午5時許，就在三民區將陳查緝到案。

「找不到工作，缺錢花用！」陳男坦言，路過看到手提袋時，一時心生歹念犯行，並帶著警方至三民區鐵道三街水溝蓋內找回手提袋，全案依涉嫌竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。

警方隨竊賊找回被丟棄的黑色手提袋。記者古和純／翻攝
警方隨竊賊找回被丟棄的黑色手提袋。記者古和純／翻攝

監視器 竊盜 鐵道

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