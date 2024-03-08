聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄男返家手提袋放騎樓桌上 偷兒順手牽羊藏匿水溝蓋下
家住高雄鹽埕區的61歲陳姓男子前天返家後，順手把黑色手提袋放騎樓桌上，想起要取物時，才發現已不翼而飛；經報案後，警調閱監視器，4小時後逮到60歲陳姓竊嫌，陳男坦承犯行，手提袋被丟棄在三民區的水溝蓋下，全案依竊盜罪嫌送辦。
鹽埕分局指出，當天上午，失主陳男把裝有證件、皮夾和現金五百元的黑色手提袋，大剌剌的放在騎樓桌子上，隨後進屋內洗衣服，怎料，被竊賊陳男覬覦財物，順手牽羊。
警方受理報案後，立即調閱監視器，鎖定陳男涉有重嫌，經擴大調閱周遭監視器搜索，當天下午5時許，就在三民區將陳查緝到案。
「找不到工作，缺錢花用！」陳男坦言，路過看到手提袋時，一時心生歹念犯行，並帶著警方至三民區鐵道三街水溝蓋內找回手提袋，全案依涉嫌竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言