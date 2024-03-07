影／越南籍男子持園藝工具無差別襲擊 3路人受傷

新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具當街隨意攻擊3名無辜路人，3人均受傷送醫，李男遭警方當場逮捕，警詢後明天依傷害罪嫌移送法辦。

新北市新店警方7日晚上近8時獲報，新店區寶元路二段巷內發生傷害案件，有3名民眾遭一名陌生男子涉嫌持園藝工具襲擊，員警及救護人員迅速趕抵現場，發現傷者為黃男（25歲）左顴骨撕裂傷、趙女（27歲）後腦勺撕裂傷、李女（25歲）右肩膀挫傷，三人皆意識清楚無生命危險，送往新店耕莘醫院治療。