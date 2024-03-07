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兩岸路線國民黨若學民進黨 蕭旭岑：就像山寨機對上iPhone

影／越南籍男子持園藝工具無差別襲擊 3路人受傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具當街隨意攻擊3名無辜路人，3人均受傷送醫，李男遭警方當場逮捕，警詢後明天依傷害罪嫌移送法辦。

新北市新店警方7日晚上近8時獲報，新店區寶元路二段巷內發生傷害案件，有3名民眾遭一名陌生男子涉嫌持園藝工具襲擊，員警及救護人員迅速趕抵現場，發現傷者為黃男（25歲）左顴骨撕裂傷、趙女（27歲）後腦勺撕裂傷、李女（25歲）右肩膀挫傷，三人皆意識清楚無生命危險，送往新店耕莘醫院治療。

涉嫌逞凶的李姓男子（34歲、越南籍）仍留在案發現場，疑似精神狀況不佳，情緒十分激動，警方現場查扣作案用園藝工具1把，當場逮捕帶返派出所專責戒護並通知李男母親到場。據了解，李男曾有就醫紀錄，但並無領有相關手冊，警詢後明依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具街頭攻擊3名無辜路人遭警逮。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具街頭攻擊3名無辜路人遭警逮。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具街頭攻擊3名無辜路人遭警逮。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具街頭攻擊3名無辜路人遭警逮。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具街頭攻擊3名無辜路人遭警逮。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具街頭攻擊3名無辜路人遭警逮。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區7日晚上發生無差別襲擊，李姓男子疑精神狀況不佳，涉嫌持園藝工具街頭攻擊3名無辜路人遭警逮。記者王長鼎／翻攝

傷害罪 園藝

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