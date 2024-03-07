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巡邏警幫撿回近1月生活費 陸配大讚台灣好溫馨

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗縣田姓婦人在自家小吃店前不慎掉落整疊千元大鈔，近1個月生活費都被風吹走，幸有巡邏員警及時協助撿回大部分款項。原籍大陸貴州的她滿懷感激稱讚「台灣警察好溫馨」。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，尖山所派出所警員王于嘉、游藜瑜5日下午1時35分執行巡邏勤務，行經頭份市水源路與正興路口，發現路口車流量大，卻有1名婦人神色慌張站在車道上，路面還散落多張新台幣千元紙鈔，立即上前關心協助幫忙撿拾，並將巡邏車停放後方警戒，確保人車安全。

當事婦人是在附近經營小吃店的老闆娘，今天受訪還原事件經過指出，當時因店門口的招牌被大風吹倒，她出去蹲下整理時，口袋裡剛整理好約新台幣3萬多元的貨款不小心掉了出來，隨即被風吹走。

婦人說，她連忙追著鈔票跑，幸好有2名熱心女警經過幫忙撿回2萬6000元，儘管最終仍有幾千元飛走找不回來，但仍是滿懷感激。

婦人表示，她從中國大陸貴州嫁來台灣20年，丈夫過世後便獨自扶養尚在念國中的小孩，被風吹走的3萬多元很重要，若不是2名女警及時伸援，恐怕這個月生活都成問題。她說，真的很感恩「台灣還有這麼好的警察，實在很溫馨」。

頭份分局長林育旺表示，2名員警積極協助，熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許；另也藉此呼籲，民眾應妥善保管自身財物，若不幸發生財物掉落道路情形，應先注意周邊其他車輛，待確認安全後，再前往撿拾掉落物品，以確保安全。

台幣 小吃 警察

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