警逮詐團三成員 路人瞧見脫口說出「我不是這一團」

黃男今年一月透過臉書社群加入投資群組，交付56萬投金。上個月底詐團以黃男抽中57張新股票，需交250萬投金，黃男覺得奇怪家人提醒恐遇詐騙，向警求助。這月4日警民聯手誘出詐團成員，逮捕車手、監控手、收水手3人。沒想到，另一團詐欺車手遇警逮人鬼祟想逃，警攔下盤查逮捕，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，被害黃男今年一月透過臉書社群，發現一則股票投資廣告頗為心動，他立即點擊連結，加入一LINE投資群組，對方誆以投資股票穩賺不賠為幌，吸引黃男交付56萬投金給詐團。

上個月22日詐團來訊，誆以黃男抽中57張新股票，若要認購得再交付250萬投金，黃男覺得有些奇怪告知家人。家人一聽直覺黃男遇到詐騙，要他向警方查證。當天黃男前往派出所詢問，警立即告知就是詐騙，徵得黃難同意、配合，於這個月4日誘出詐團成員，約在新北市三重區三和路四段一家連鎖咖啡館前交付。

當天警方於周邊埋伏，趁車手林男（29歲）與黃男面交之際衝前壓制逮人，查扣相關證物，隨後準備逮捕咖啡店門外監控手兼收水手侯男（24歲）及江男（19歲）時，兩嫌發現不對勁，驅車加速逃逸。

所幸員警早已備援在旁，見侯、江兩嫌駕車逃逸尾後追捕，雙方追逐10多公尺，兩嫌遭警衝前攔下，當場喝令下車壓制逮捕。查扣犯罪所得3萬5000元、毒品K他命吸管、西瓜刀、手銬、手機等犯罪工具。

警方準備帶回三嫌返所偵辦，路過陳男（28歲）見警抓人，一時心虛鬼祟轉身要逃，一旁警看見直覺蹊蹺蹬前攔下盤查，沒想到陳男竟脫口而出「我不是這一團的」經查赫見因涉犯組織犯罪條例未出庭應訊，於今年2月23日被發布通緝，一併帶回偵辦。