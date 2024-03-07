影／中華大學校友會館廚房起火燃燒 幸無人受困受傷

中華大學校內校友會館位於一樓的廚房今天下午4點半忽然起火燃燒，新竹市消防局獲報，立刻派明湖、朝山、竹光、香山車組及大隊及南寮、埔頂水庫車趕抵，到場發現火勢不小，立刻拉起水線灌救，所幸現場無人員受傷受困，火勢也於5點撲滅，起火原因仍待調查釐清。

中華大學位於新竹市香山區五福路二段，新竹市消防局指出，這場火警共出5水線滅火，5點08分控制火勢，5點12分撲滅，現場為燃燒行政大樓旁校友會館餐廳，是一棟鐵皮建築，燃燒面積約100平方公尺。