妻昨離家...72歲家暴男淋汽油衝家防中心 新北：勿報復

新北市板橋區中正路社會局家暴暨性侵害防治中心，今下午驚傳1名72歲男子全身都散發汽油味，走進家防中心，嚇得社工及民眾趕緊報警。警方立即將男子制伏，目前已將男子帶回警局。家防中心表示，行為人與配偶有家暴事件，婦女6日離家以維護自身安全，今即發生淋汽油欲自焚事件，呼籲勿以報復手段波及其他無辜民眾及執行公務的社工人員。

家防中心表示，本案行為人為家庭暴力相對人，2月29日接獲通報，行為人與配偶有家庭暴力事件，經主責社工與被害婦女及子女確認暴力狀況、案家保護功能後，婦女於3月6日離家以維護自身安全，今即發生行為人之淋汽油欲自焚事件。

家防中心呼籲，該行為涉及妨害公共安全，民眾應以理性方式面對家庭互動的衝突，勿以報復手段波及其他無辜民眾，及執行公務之社工人員。

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