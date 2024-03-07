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台中公車逆向又闖紅燈險撞單車騎士 警將開罰

中央社／ 台中7日電

台中市1輛公車前天行經南屯區某路口時先逆向又闖紅燈左轉，險撞上單車騎士。台中市府指出，將依規處分，並請業者加強駕駛員教育訓練。警方表示，將調閱監視器釐清，依法開罰。

有民眾5日上午8時許開車行經南屯區南屯路近精誠路口停等紅燈時，發現1輛中鹿客運公司99路公車在號誌紅燈的狀況下，先逆向到對向車道，再闖紅燈左轉，造成1名男單車騎士險些撞上。民眾的行車記錄器錄下過程後，持畫面向媒體投訴。

台中市政府警察局第四分局今天表示，檢視民眾記錄影像畫面後，發現此公車駕駛涉及逆向行駛與闖紅燈等違規，依道路交通管理處罰條例，最高處新台幣1800元與5400元的罰鍰，並計點1點、3點，將再調閱監視器畫面比對，依法開出罰單。

台中市政府今天透過文字稿指出，違規行車已嚴重影響乘客及其他用路人權益，市府將依規處分並請業者加強駕駛員教育訓練。若業者所屬駕駛員屢次違規且情事重大，將納入公車評鑑影響業者扣減補貼款。

公車 台中市 監視器

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