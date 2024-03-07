影／氣小黃亂切車道 他攔車「大馬路踩車頂」畫面曝光

石姓男子不滿計程車突然切換車道，害他險些撞上，在北市中正區大馬路上將人攔下，拍打引擎蓋後怒氣仍未消，人直接踩上引擎蓋，再踏上車頂踩跳，氣消後離去。計程車駕駛嚇得至派出所報案，警方循線找到石男，他坦承犯行，被依強制罪送辦。

警方日前獲報，計程車駕駛劉男開車行經中正區汀洲路前的客家文化園區，計程車為了要載客右切，後方汽車駕駛石男認為他隨意變換車道，差點撞上。

石男不滿，加快車速直接擋到計程車前面，接著下車理論，數度拍打引擎蓋，見對方都沒有反應不下車，直接踩上引擎蓋大力踩計程車的前擋風玻璃，再走上計程車頂踩跳，發洩後開車離去。