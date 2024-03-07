影／氣小黃亂切車道 他攔車「大馬路踩車頂」畫面曝光

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聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

石姓男子不滿計程車突然切換車道，害他險些撞上，在北市中正區大馬路上將人攔下，拍打引擎蓋後怒氣仍未消，人直接踩上引擎蓋，再踏上車頂踩跳，氣消後離去。計程車駕駛嚇得至派出所報案，警方循線找到石男，他坦承犯行，被依強制罪送辦。

警方日前獲報，計程車駕駛劉男開車行經中正區汀洲路前的客家文化園區，計程車為了要載客右切，後方汽車駕駛石男認為他隨意變換車道，差點撞上。

石男不滿，加快車速直接擋到計程車前面，接著下車理論，數度拍打引擎蓋，見對方都沒有反應不下車，直接踩上引擎蓋大力踩計程車的前擋風玻璃，再走上計程車頂踩跳，發洩後開車離去。

警方隨後接獲報案，循線清查石男身分要他到案說明，他到案後坦承犯行，稱「職業駕駛都亂開車」，才會給對方教訓，警詢後被依恐嚇罪送辦。

北市中正區日前發生行車糾紛，計程車遭對方駕駛踩上引擎蓋、車頂，大力踩跳。記者翁至成／翻攝
北市中正區日前發生行車糾紛，計程車遭對方駕駛踩上引擎蓋、車頂，大力踩跳。記者翁至成／翻攝

客家文化 計程車 車道

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