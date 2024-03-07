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桃園21歲菜鳥消防首次搶命 救回無心跳8旬翁...滿滿成就感

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名老翁上個月在家突然意識模糊，救護人員到場急救時，卻在過程中失去呼吸心跳，其中在場救護的一名年僅21歲菜鳥消防員，才剛入職5個月第一次面臨緊急時刻，還好在學長的帶領下成功將老翁從鬼門關前搶回一命，而老翁近日也康復出院，令菜鳥消防員深獲感動。

桃園市八德消防分隊上個月7日晚間，獲報八德區一名83歲老翁呼吸喘的急病案件，救護人員抵達現場發現一名老翁躺在床上意識模糊，立即給予救護處置後利用斜降式滑椅搬運至一樓。

未料過程中老翁失去呼吸心跳，救護人員立即給予CPR(心肺復甦術)、氧氣及AED(自動體外心臟電擊去顫器)，所幸經過幾分鐘搶救，老翁恢復呼吸心跳，救護人員將他送醫救治，今老翁家屬透露恢復狀況良好，已經幸運康復出院，短短2分鐘從鬼門關前搶人成功。

其中參與救護過程的新手女消防員王品涵，年僅21歲，從入職到現在僅五個月，當下在學長帶領立即展現救護專業技能，給予患者氧氣及AED並接手壓胸CPR。王品涵表示，當下看到老翁突然失去呼吸心跳，心裡非常緊張，到現在經歷過許多救護，「這是我第一件成功將人救回的案件」，心中冒出許多感動，成就感深深烙印在心中，「我會以此為動力繼續精進自己的救護技能，努力成為一名更優秀的消防員。」

八德分隊長鄭仁豪表示，這次成功的救人案例，對於新進人員而言是難能可貴的經驗，從原本練習的對象安妮要轉換成真人病患是一道門檻，在救治病患時經常遇到突發狀況，而王品涵運用平時所學的救護技術運用到實際救援，這些經驗都將作為成長的基石。

參與救護過程的新手女消防員王品涵，年僅21歲，從入職到現在僅五個月，當下在學長帶領立即展現救護專業技能，給予患者氧氣及AED並接手壓胸CPR。記者周嘉茹／翻攝
參與救護過程的新手女消防員王品涵，年僅21歲，從入職到現在僅五個月，當下在學長帶領立即展現救護專業技能，給予患者氧氣及AED並接手壓胸CPR。記者周嘉茹／翻攝
王品涵救人後開心表示「這是我第一件成功將人救回的案件」，心中冒出許多感動，成就感深深烙印在心中。記者周嘉茹／翻攝
王品涵救人後開心表示「這是我第一件成功將人救回的案件」，心中冒出許多感動，成就感深深烙印在心中。記者周嘉茹／翻攝

桃園 消防員

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